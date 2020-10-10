ГКНБ сообщил о задержании бывшего президента Алмазбека Атамбаева и двух его телохранителей — Каната Сагымбаева и Дамира Мусакеева. Также в соцсетях появилось фото его семьи и сторонника Темирлана Султанбекова, которых проверяет спецназ.

«Они были задержаны по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке. Мы продолжаем соответствующие мероприятия, направленные на установление и задержание других соучастников данного преступления», — сообщили в комитете.

О том, что в резиденцию Атамбаева направляется спецназ, ранее сообщили его сторонники. Атамбаев находится на свободе уже 5 дней — его соратники освободили его из СИЗО 5 октября на фоне митингов и массовых беспорядков в столице.

За это время он успел принять участие в оппозиционном митинге, на который напали сторонники экс-депутата Садыра Жапарова, претендующего на пост премьер-министра. Во время столкновения двух митингов в автомобиль Атамбаева четырежды выстрелил неизвестный мужчина.

Атамбаев находился в заключении с августа 2019 года. Тогда из-за его отказов идти на допросы по делу Батукаева, силовики штурмовали его резиденцию и в итоге осуществили задержание.

Во время штурма погиб один спецназовец, пострадали десятки человек. После событий был уволен тогдашний замглавы МВД Курсан Асанов — он убедил экс-главу страны сдаться властям.

Хотя сам Асанов ранее сообщал, что ему давали приказ об устранении Атамбаева во время штурма, но он взял его живым.

По версии военной прокуратуры, Асанов во время штурма также передал вещественные доказательства, вынесенные из дома Атамбаева, сторонникам бывшего президента и своему сыну.

Пока неизвестно, будет ли задержан Садыр Жапаров, также освобожденный сторонниками 5 октября. Тем более, что люди, называющие себя сторонниками Жапарова, 9 октября напали с камнями на певших гимн участников митинга против ОПГ, среди которых был и Атамбаев. В результате пострадали семеро, двое попали в больницу — политик Тилек Токтогазиев и телохранитель Темира Сариева. А Атамбаев и бывшие премьеры Сапар Исаков и Омурбек Бабанов утверждали, что в их машину стреляли.