Я обращаюсь к депутатам Коалиции большинства Жогорку Кенеша, которые вместе со мной поддержали три дня назад выдвижение... Опубликовано Aida Kasymalieva Пятница, 9 октября 2020 г.

Социал-демократка Аида Касымалиева в 2 часа 10 октября опубликовала в фейсбуке обращение к коллегам, в котором предложила рассмотреть новую кандидатуру на пост премьера.

«Я обращаюсь к депутатам Коалиции большинства Жогорку Кенеша, которые вместе со мной поддержали три дня назад выдвижение кандидатуры Садыра Нуркожоевича Жапарова на должность нового главы Правительства Кыргызской Республики. Тогда мы пошли на этот шаг, потому что нами двигало стремление обеспечить стабильность государства, мир и порядок в стране», — написала она. По ее словам, депутаты шестого созыва верили в то, что Жапаров станет «мостиком между властью и оппозицией». Другие ее коллеги жаловались на давление со стороны ОПГ.

Однако депутатка обратила внимание, что Жапаров на посту премьера станет причиной раскола в стране.

«К сожалению, события последних нескольких дней продемонстрировали то, что вне зависимости от его личных качеств и достоинств, ситуация на данный момент сложилась таким образом, что значительная часть общества просто откажется его принимать и вместо объединения всей страны, мы наоборот только усилим раскол и разногласия», — написала Касымалиева.

По ее словам, Жапаров может стать «причиной дальнейших потрясений общества» и является «раздражителем».

«Мы не можем, мы не имеем права идти на такой риск. Поэтому, уважаемые депутаты, предлагаю Коалиции большинства Жогорку Кенеша пересмотреть свое предыдущее решение и выдвинуть новую кандидатуру на должность Премьер-министра Кыргызской Республики», — считает она.

Садыр Жапаров

Политическая карьера Садыра Жапарова началась после государственного переворота в марте 2005 года. Жапаров был депутатом, советником президента Курманбека Бакиева, а после возглавил Национальное агентство по предупреждению коррупции в стране, где главным символом коррупции и рейдерства был сын президента Максим Бакиев.

После переворота 2010 года Садыра Жапарова и его соратника Камчибека Ташиева некоторое время не было на политарене, но они снова заявили о себе после межэтнических столкновения на юге страны. Жапаров, Ташиев и Ахматбек Келдибеков лидировали на выборах 2010 года с партией «Ата-Журт», обойдя СДПК Алмазбека Атамбаева и «Ата Мекен» Омурбека Текебаева.

Садыр Жапаров критиковал Временное правительство за бездействие во время межэтнических столкновений и использовал националистическую риторику для того, чтобы получить больше поддержки.

В 2012 году Жапаров, который сам родом из Иссык-Кульской области, начал активно выступать за национализацию золоторудного месторождения «Кумтор». Во время одного из мирных митингов за национализацию «Кумтора» Жапаров и Ташиев повели людей на Белый дом в Бишкеке и начали перелезать через забор, за что получили обвинения по статье «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти», но спустя год политиков оправдал Бишкекский городской суд, но депутатские мандаты у них забрали.

В 2013 году, во время протестов в Караколе (областной центр Иссык-Куля), Жапаров и его сторонники вдруг захватили в заложники губернатора области Эмилбека Каптагаева. Против Жапарова возбудили дело и он покинул страну.

Спустя четыре года Жапаров все же вернулся в Кыргызстан и сразу же попал в СИЗО Госкомитета нацбезопасности, а потом и вовсе был осужден на 10 лет колонии усиленного режима. Его сторонники провели в Бишкеке несколько митингов, но их разгоняли правоохранительные органы.

За время заключения Жапаров потерял нескольких близких, в том числе сына, а его семья жаловалась на преследование. На выборах в парламент 2020 года Камчибек Ташиев покинул «Ата-Журт» и вошел в «Мекенчил» вместе с братом Жапарова. Ташиев появился на митинге после озвучания итогов выборов 5 октября и исчез. Появился снова он уже после того, как разгон митинга обернулся захватом Белого дома. Он вместе со сторонниками вызволил Садыра Жапарова и привел его на площадь. Сторонники кричали, что Жапаров новый хан и президент, а Ташиев назвал его будущим премьером.

Уже 6 октября в отеле «Достук» прошло собрание депутатов парламента, после которого было озвучено, что новым премьером будет Жапаров. Однако после информацию опровергли, сказав что он лишь кандидат на эту должность — после этого на должность премьера было выдвинуто еще несколько кандидатов, в том числе Тилек Токтогазиев и вице-премьер Эркин Арсандиев.

Однако Жапаров в интервью сказал, что он не кандидат, а избранный премьер. Он заявил, что у него есть программа, которую он готов озвучить через 10-15 дней. Было заявлено, что Жапаров оправдан — ведь с уголовным делом он не мог бы претендовать на должность премьера. Однако Верховный суд опроверг эту информацию — дело политика отправлено на пересмотр.

С 6 по 9 октября люди, называвшие себя сторонниками Жапарова, вели себя агрессивно, пытались громить магазины и захватывать объекты, а бишкекчане были вынуждены защищать город, образовав дружины. Сообщалось, что в город приезжают новые сторонники политика, оппозиция столкнулась с угрозами, а в соцсетях появилось множество фейкаккаунтов, защищавших политика и угрожавших его оппонентам.

9 октября прошел митинг против ОПГ, в котором участвовали противники Жапарова — во время исполнения гимна на них набросились люди, называющие себя сторонниками кандидата в премьеры. Они напали на политиков, забрасывали людей камнями и бутылками, один из них устроил стрельбу и попал в объектив камер. Однако адвокат Жапарова отрицает, что нападавшие — сторонники политика, он называет их провокаторами. А Жапаров заявил, что имеет отношение к дружинникам, защищавшим Бишкек от мародеров (они это опровергли).