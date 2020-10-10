Неизвестные во время беспорядков в центре города в сквере Дружбы народов возле белого дома зарезали лошадь, выпотрошили… Publicerat av Aida Aidaralieva Lördag 10 oktober 2020

Во время беспорядков неизвестные зарезали лошадь в сквере «Дружбы народов» возле Белого дома.

«Выпотрошили внутренности и оставили все это на газоне», — сообщила пресс-секретарь «Бишкекзеленхоза» Аида Айдаралиева.

«Кроме этого, сломана практически вся поливочная система, которая исправно работала еще с советских времен. Ущерб подсчитывается», — написала Айдаралиева.

Также неизвестные разводили костры в сквере Таттыбүбү Турсунбаевой возле парка Панфилова.

В ходе беспорядков, начавшихся 5 октября, был разгромлен Белый дом. Разбито шесть машин скорой помощи, две противопожарные машины сожгли, а одну угнали митингующие и разбили, не справившись с управлением.