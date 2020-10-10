Боевая машина пехоты случайно протаранила забор госрезиденции, где сегодня, предположительно, должно пройти внеочередное заседание членов парламента. Видео происшествия опубликовал журналист Азиз Пиримкулов.
«Машинист-механик не рассчитал скорость и уклон и протаранил забор западные ворота госрезиденции вблизи Бишкека», — написал журналист.
По словам Пиримкулова, возле госрезиденции установлен военный пост. Они также были установлены на площади Бишкека и при въезде в столицу.
Военные машины прибыли в столицу согласно указу Генерального штаба вооруженных сил. Такое решение было принято после подписания президентом указа о введении режима чрезвычайного положения на фоне беспорядков в столице. Именно этот указ члены парламента должны сегодня рассмотреть на внеочередном заседании в госрезиденции.
Депутаты также должны утвердить новое правительство и выдвинуть кандидата на пост премьер-министра страны.