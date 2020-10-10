Боевая машина пехоты случайно протаранила забор госрезиденции, где сегодня, предположительно, должно пройти внеочередное заседание членов парламента. Видео происшествия опубликовал журналист Азиз Пиримкулов.

Publicerat av Aziz Pirimkulov Lördag 10 oktober 2020

«Машинист-механик не рассчитал скорость и уклон и протаранил забор западные ворота госрезиденции вблизи Бишкека», — написал журналист.

По словам Пиримкулова, возле госрезиденции установлен военный пост. Они также были установлены на площади Бишкека и при въезде в столицу.

Военные машины прибыли в столицу согласно указу Генерального штаба вооруженных сил. Такое решение было принято после подписания президентом указа о введении режима чрезвычайного положения на фоне беспорядков в столице. Именно этот указ члены парламента должны сегодня рассмотреть на внеочередном заседании в госрезиденции.

Депутаты также должны утвердить новое правительство и выдвинуть кандидата на пост премьер-министра страны.