Паблик Сейчас.kg опубликовал видео с военной техникой и блокпостами на въезде Бишкек. На видео техника стоит у магазина «Народный» у села Аламедин, что с северо-западной стороны от Бишкека.

Ранее президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на территории Бишкека для «скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации и наведения общественного порядка» — действовать он будет до 21 октября. Комендантом Бишкека будет назначен Алмазбек Орозалиев.

Согласно указу Генеральный штаб вооруженных сил ввел в Бишкек военную технику и организовал блокпосты. Комендант введет комендантский час, особый режим выезда и въезда и может запретить массовые мероприятия. Нарушителей и иностранцев выдворят из столицы.

По мнению юристов, указ президента еще должны утвердить депутаты парламента. Конституция Кыргызстана прямо запрещает использование вооруженных сил для решения внутригосударственных политических задач. В пресс-службе главы государства в свою очередь заявили, что пока парламент утверждает режим ЧП, указ действует.