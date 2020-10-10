Пресс-служба президента сообщила, что президент подписал указ об освобождении Омурбека Суваналиева с должности заместителя секретаря Совета безопасности.

На его место назначен Жаныбек Капаров. Он был начальником Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики в 2015 году.

Суваналиев занял кресло главы ГКНБ после захвата «Белого дома» 6 октября и объявил себя координатором силовых структур. Однако, 9 октября сотрудники Госкомитета нацбезопасности выпроводили его из административного здания.

Суваналиев вернулся в здание Совета безопасности и заявил, что «они просто помогали организовывать работу, а сейчас закончили и вернулись».

«У них там есть заместитель главы ГКНБ, тот и выполняет теперь работу. Я же как заместитель секретаря Совета безопасности координировал. Взаимодействие провели», — сказал Омурбек Суваналиев.

Кроме этого, Суваналиев 19 августа на съезде партии «Бутун Кыргызстан», от которой он баллотировался, заявил, что за некоторыми партиями, идущими на выборы в парламент, стоят члены организованных преступных группировок (ОПГ).

Суваналиев заявил, что за подвластными партиями якобы стоит криминальный авторитет Камчы Кольбаев. При этом подвластными партиями Суваналиев назвал «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Замандаш».