Генеральный секретарь Организации Объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш выразил поддержку гражданам Кыргызстана. Об этом сообщила экс-президент Роза Отунбаева в интервью Азаттыку.

Она сообщила, что переговорила по телефону с генсеком ООН.

«Господин Гутерриш сказал, что хотел получить информацию о происходящем в Кыргызстане из первых рук и выразить свою поддержку гражданам страны», — сказала она.

ООН 9 октября сообщило в твиттере, что обеспокоена ситуацией в Кыргызстане. Организация призвала кыргызстанцев «поддерживать верховенство закона в стране и продолжать проявлять сдержанность и воздерживаться от насилия».

Ранее генсек Антониу Гутерриш заявил о готовности выступить посредником в урегулировании ситуации в КР.

Митинги в Кыргызстане начались после парламентских выборов 4 октября. Граждане были недовольны результатами выборов, где победили провластная партия «Биримдик», партия «Мекеним Кыргызстан», связанная с кланом Матраимовых, лояльная к власти партия «Кыргызстан» и партия «Бутун Кыргызстан».

Митинги переросли в столкновения с правоохранителями, а затем привели к захвату «Белого дома». Были выпущены осужденные политики, в том числе Садыр Жапаров, который стал претендовать на пост премьера.

На центральной площади 9 октября сорвали митинг гражданских активистов против криминалитета у власти и митинг, организованный сторонниками бывшего президента Атамбаева, Омурбека Бабанова и других политиков. Сорвавшие митинг называли себя сторонниками Жапарова — а толпа участвовала в митинге в его поддержку, но юрист политика назвал их провокаторами.

Напавшие на митинг против ОПГ использовали камни, бутылки, а как минимум у одного было огнестрельное оружие — его объявили в розыск. В результате госпитализировали пять человек. Среди пострадавших есть политический активист и кандидат от партии «Ата-Мекен» Тилек Токтогазиев.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Массовые беспорядки».