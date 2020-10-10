Пресс-служба МЧС сообщила, что военнослужащие пожарно-спасательных частей УМЧС по Бишкеку и пенсионеры противопожарной службы из регионов собрались 7 октября в 13:10 возле здания центрального аппарата Министерства чрезвычайных ситуаций и выдвинули руководству ряд требований.

Все вопросы будут решаться в правовом поле 7 октября 2020 года в 13:10 часов возле здания Центрального аппарата... Опубликовано МЧС Кыргызстана Пятница, 9 октября 2020 г.

Около 120 пожарников потребовали отделить противопожарную службу от Министерства чрезвычайных ситуаций, повысить зарплату, вернуть программу профессиональной подготовки и ускорить решение вопроса о жилье.

Пожарные также потребовали обновить пожарную технику, инструменты и костюмы.

«Посмотрите на нашу технику. Мы едем на наших машинах со скоростью 30 километров в час. Если горит в селе Чон-Арык, то из города туда без поломок не доберешься. Моторы начинают кипеть, выходить из строя. То же можно сказать о форменной одежде и пожарных рукавах, последние рвутся после второго применения. Сегодня радиус выезда наших подразделений — 45 километров, но что мы можем сделать на такой технике?» — заявил 24.kg бывший начальник противопожарной службы Первомайского района столицы К. Дюшембиев.

Пресс-служба МЧС сообщила, что в ходе проведения собрания, «собравшиеся военнослужащие вели себя агрессивно, нецензурно выражались, вступали в конфликт с руководством МЧС, кидали камни в сторону сотрудников МЧС, несколько раз пытались захватить здание».

Министр чрезвычайных ситуаций Замирбек Аскаров со своими заместителями встретился с представителями собравшихся пожарников. После была создана комиссия для проведения разбирательства.

«В 20:30 собравшиеся разошлись. Кроме того, военнослужащие управления МЧС по Бишкеку заявили, что в случае невыполнения их требований вернутся через два дня всем личным составом Бишкекского гарнизона», — сообщила пресс-служба МЧС.

Военнослужащие УМЧС по Бишкеку вернулись 9 октября ко входу в здание с вышеуказанными требованиями. Сотрудники МЧС повторно провели диалог о том, что все вопросы будут решаться в правовом поле.

«В связи с нынешней ситуацией в стране проведение такого рода мероприятий, как забастовка, самовольное оставление частей (пункт постоянной дисклокации), неисполнение функциональных обязанностей, считается грубым нарушением дисциплинарного устава», — сообщили в пресс-службе МЧС.