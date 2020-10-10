Издание Sputnik сообщило, что 30 неизвестных пришли в редакцию и потребовали отправить корреспондента к дому правительства для освещения митинга в поддержку Садыра Жапарова. Мужчины пригрозили «расправиться с охранником и устроить погром в офисе», если журналисты не удовлетворят их требования через 30 минут.

«Они уже ушли, но обещали вернуться с ломами. […] Это не первые угрозы в адрес корреспондентов — ранее мы также не раз получали угрозы в социальных сетях якобы от сторонников Жапарова», — пишет издание.

Офис Sputnik находится на центральной площади в Бишкеке, где уже пятый день собираются сторонники Жапарова. Последние активно выступают в поддержку освободившегося заключенного, надеясь на его назначение на пост премьер-министра страны. 10 октября митингующие находятся возле дома правительства, где собралось уже более 500 человек — МВД пообещало не допустить провокаций.

Издание Kaktus.Media сообщило, что митингующие угрожали и их редакции за то, что СМИ «не освещает их митинги».

«Претензии касались таких СМИ, как «Азаттык», Kaktus.Мedia и Sputnik. Митингующие заявили, что если медиа не явятся через час, то они сами придут к ним», — сообщили в Kaktus.Media.

Об угрозах сообщали и в «Настоящем времени».

«Вчера на митинге нашему корреспонденту в прямом эфире угрожали», — сообщил журналист «Азаттыка» и «Настоящего времени» Шавкат Тургаев.

До этого митингующие в поддержку Садыра Жапарова не раз нападали на журналистов — освещать эти митинги стало небезопасно.

За все дни беспорядков в столице, которые начались 5 октября в журналистов стреляли, их избивали, у них отбирали рабочую аппаратуру и телефоны.

Неравнодушные граждане стали объединяться в отряды добровольной народной дружины, чтобы обеспечить порядок в городе и не допустить мародерства и нападений на мирных граждан. Они также решили помогать охранять офисы журналистов, пока они выполняют свою работу по освещению происходящего в стране.