ГУВД Бишкека объявило в розыск мужчину, устроившего стрельбу во время мирного митинга на площади Ала-Тоо 9 октября — это произошло после того, как на протестующих против ОПГ во время исполнения гимна напали неизвестные, предположительно сторонники кандидата в премьеры Садыра Жапарова. Они скандировали его имя. Тем не менее адвокат Садыра Жапарова Шарабидин Токтосунов настаивает, что нападавшие — провокаторы, а не сторонники Жапарова.

Кто бы это ни был, они применяли оружие, бросали в певших гимн демонстрантов камни и бутылки, из-за чего пострадали люди. Минздрав Кыргызстана сообщил о пяти пострадавших в столкновениях на площади Ала-Тоо.

Все они поступили в Нацгоспиталь.

«Трое человек госпитализированы в отделение нейротравмы. Их состояние оценивается как средней тяжести. Тилек Токтогазиев получил тупую травму головы. Среди поступивших в стационар нет раненых с огнестрельными травмами», — отмечают в Минздраве.

Стрелявшего разыскивают по делу, возбужденному по статье «массовые беспорядки». Стрельба попала на видео — мужчина стрелял по отъезжающему автомобилю, предположительно принадлежащему одному из политиков. Однако на видео непонятно, как выглядит мужчина — лицо размыто.

На кого напали на площади Ала-Тоо?

Ранен член партии «Ата Мекен» Тилек Токтогазиев. По предварительным данным, ему попали камнем по голове. Состояние Токтогазиева стабильное, оценивается как средней тяжести.

На площади напали на охранника Темира Сариева. У охранника черепно-мозговая травма, точное состояние неизвестно.

Депутатку Эльвиру Сурабалдиеву ударил сторонник Садыра Жапарова.

Бывший президент Алмазбек Атамбаев утверждает, что в его машину стреляли. Есть сообщения, что стреляли в машину политика Омурбека Бабанова. Бывший премьер-министр Сапар Исаков утверждает, что в его машину стреляли. Атамбаев считает, что произошедшее — спланированное покушение.