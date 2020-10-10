Центризбирком сообщил, что заявление о нарушениях со стороны «Биримдика», «Мекеним Кыргызстана» и «Кыргызстана» было передано в МВД и Генпрокуратуру.

Заявление поступило в ЦИК 7 октября со стороны партий «Бир Бол», «Чон Казат», «Республика», «Мекенчил», «Реформа», «Ыйман Нуру», «Ата Мекен», «Мекен Ынтымагы», «Бутун Кыргызстан», «Ордо», «Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов» и «Социал Демократы».

Партии просили отменить регистрацию списка кандидатов от «Биримдика», «Мекеним Кыргызстана» и «Кыргызстана», признать прошедшие 4 октября выборы нелегитимными, назначить новые выборы и принять меры в отношении партий-нарушителей в соответствие с законами. Партии сообщили, что готовы передать доказательства нарушений со стороны «Биримдика», «Мекеним Кыргызстана» и «Кыргызстана».

ЦИК рекомендовала партиям-заявителям передать доказательства нарушений Генеральной прокуратуре и МВД.

Ранее, 6 октября, ЦИК признала недействительными итоги голосования на выборах. А 9 октября сообщила, что дату новых выборов назначат до 6 ноября.