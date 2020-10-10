Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев подал заявление в ЦИК о возвращении себе депутатского мандата. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК. Отмечается, что комиссия рассмотрит заявление Текебаева на следующей неделе.

Сейчас Текебаев находится под домашним арестом — в августе 2020 года Верховный суд отменил приговор и отправил дело Омурбека Текебаева на пересмотр в Первомайский райсуд Бишкека по вновь открывшимся обстоятельствам. Позже райсуд отпустил политика под домашний арест.

Текебаева осудили в 2017 году за дачу взятки в $1 млн. Тогда суд вынес решение о заключении Текебаева под стражу на 8 лет.

Согласно закону «О статусе депутата Жогорку кенеша», Текебаев может претендовать и занимать пост депутата парламента до тех пор, пока суд не вынесет ему обвинительный приговор.

Политик решил вернуть себе мандат на фоне протестов в Кыргызстане против прошедших выборов в парламент. Тысячи несогласных с результатами голосования собрались на центральной площади и требовали объявить повторные выборы и отставку президента.

Протесты переросли в столкновения между митингующими и силовыми структурами — пострадали больше тысячи человек. Многие чиновники написали заявление об отставке, включая премьер-министра Кубатбека Боронова.

За это время депутаты парламента VI созыва так и не смогли собраться на заседание. Они должны утвердить новое правительство, выдвинуть кандидата на пост премьер-министра страны, а также рассмотреть указ президента о введении режима чрезвычайного положения в стране.