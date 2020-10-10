Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев подписал приказ о том, что с 10 октября в столице действует комендантский час с 21 часа до 5 часов.

Комендантский час установлен для всех жителей и гостей столицы. Передвигаться по городу в это время могут только государственные и муниципальные служащие, которые работают в комендатуре Бишкека или же способствуют ее деятельности.

В Бишкеке 5 октября начались массовые беспорядки. Вследствие которых, были выпущены осужденные политики. Среди них — Садыр Жапаров, который претендует на пост премьер-министра.

Люди, называющие себя сторонниками Жапарова 9 октября закидали камнями и бутылками участников митинга против криминалитета и митинг оппозиционных партий. Бывший президент Алмазбек Атамбаев и бвышие премьеры Омурбек Бабанов и Сапар Исаков утверждают, что в них стреляли.

Адвокат Садыра Жапарова Шарабидин Токтосунов заявил, что сторонники политика не имеют отношения к потасовке и нападению на площади Ала-Тоо и что это просто провокация.