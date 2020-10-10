Фото: Сейчас.kg

Паблик Сейчас.kg опубликовал фото с группой людей у дома правительства. По информации телеграм-канала, у здания собрались сторонники кандидата в премьеры Садыра Жапарова. Это подтвердили и журналисты «Клоопа» — по их словам, собравшиеся ведут себя агрессивно, а также просят поддержать Садыра Жапарова.

Люди у дома правительства. Просят поддержать Жапарова pic.twitter.com/qM044UzfXv — Kloop (@kloopnews) October 10, 2020

В МВД сообщили, что горожане могут не опасаться провокаций — в районе дома правительства есть милиционеры, кроме того, в 16 часов на площади Ала-Тоо состоится инструктаж с участием всех силовых структур.

«Все под контролем, будет продолжаться несение службы в усиленном режиме и приниматься все меры для сохранения правопорядка», — сообщили в МВД. Ранее, с 5 октября, сохранением правопорядка в основном занимались дружинники из числа бишкекчан, опасавшихся мародерств.

Предполагаемые сторонники Жапарова ждут утверждения политика на должность премьера. Однако, кроме него на этот пост есть и другие премьеры, также ранее депутатка Аида Касымалиева озвучила мысль, что назначение Жапарова может привести к расколу в обществе и нужна иная кандидатура.

Кроме того, на Жапарова есть уголовное дело — по информации Верховного суда он еще не оправдан. Верховный суд отправил дело на пересмотр. Ранее Садыр Жапаров заявлял, что оправдан Верховным судом, что позволило рассматривать его как кандидата в премьеры.

Дело Жапарова

Суд в 2018 году признал экс-депутата Садыра Жапарова виновным в финансировании митинга за национализацию золоторудного месторождения «Кумтор» в городе Каракол и селе Саруу в 2013 году.

Суд посчитал, что тогда Жапаров управлял митингующими и дал им команду взять в заложники тогдашнего губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. Его приговорили к 11,5 годам колонии усиленного режима. Позже Верховный суд сократил этот срок на полтора года.

Жапаров освободили из колонии после того, как митингующие захватили Белый дом 5 октября. Вместе с ним освободили бывшего президента Алмазбека Атамбаева, бывшего премьер-министра Сапара Исакова и экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова. С тех пор его сторонники требуют его назначения на пост премьера и вступают в конфликты с несогласными.