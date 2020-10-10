Республиканский штаб сообщил, что наблюдается рост смертей от COVID-19.

Так за сутки в Бишкеке скончались два человека, а в Ошской области — три.

Ошская область — 3. Всего за весь период от коронавируса скончались 1082 человек — это статистика, из которой ранее убрали более 400 случаев смертей пациентов с коронавирусом, у которых были сопутствующие болезни.

За сутки было выявлено 307 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего на юге Кыргызстана: в Баткенской области — 71 человек, в Ошской области 69 (и 17 в Оше), а в Джалал-Абадской 59.

В Бишкеке 53 зараженных, в Чуйской 16, в Иссык-Кульской 12, семь в Таласской и три в Нарынской.

Всего за весь период пандемии заразились 48924 человек, 3393 из них — медики.



Среди медицинских работников за сутки зарегистрировано 14 случаев заражения COVID-19. Больше всего в Джалал-Абадская области — шесть, а в Ошской заразились три специалиста. В Баткенской области — два, а в Иссык-Кульской области и в городах Бишкек и Ош по одному.