ГКНБ сообщил о задержании бывшего руководителя администрации президента Фарида Ниязова и бывшего заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова по делу об организации массовых беспорядков.

Курсан Асанов после выборов объявил себя исполняющим обязанности министра внутренних дел.

Ранее по делу об организации массовых беспорядков задержали Алмазбека Атамбаева и его бывших телохранителей Дамира Мусакеева и Каната Сагынбаева.

Госкомитет сообщил, что проводятся и другие следственные мероприятия по задержанию других соучастников преступления.

5 дней

5 октября в Бишкеке прошел мирный митинг несогласных с итогами выборов в парламент. Ог мирно шел с 11 часов и ближе к наступлению темноты небольшая часть протестующих направилась к забору Белого дома и стала его шатать. Тогда правоохранители, весь день дежурившие в полной амуниции, стали разгонять митинг. В ходе разгона погиб 19-летний юноша, получивший ранения, несовместимые с жизнью.

Правоохранители использовали водометы, резиновые пули, газ, светошумовые гранаты. Митингующие в ответ бросались камнями. После полуночи расклад сил изменился и в какой-то момент протестующим удалось взять Белый дом. К этому времени раненые были с обеих сторон.

После протестующие пошли к ГКНБ и выломали ворота — в спецслужбе сказали, что не хотят конфликта, из местного СИЗО выпустили бывшего президента Атамбаева. После его сторонники выпустили его приближенных — Сапара Исакова и бывших телохранителей. Адвокат бывшего президента Замир Жоошев сообщил, что на основании судебного решения от 6 октября Алмазбек Атамбаев и другие осужденные по кой-ташским событиям освобождены под домашний арест до 11 ноября 2020 года.

В то же время сторонники оппозиционного Атамбаеву политика Садыра Жапарова вызволили его из мест заключения и привели на площадь, где стали требовать назначения политика на пост премьера.

Агрессивно настроенные мужчины вплоть до 10 октября требовали назначения Жапарова на пост, пытались громить магазины, угрожали журналистам, а 9 октября напали на митинг против ОПГ, в котором участвовали в том числе Алмазбек Атамбаев и молодые, не связанные с ним оппозиционные политики.

Ранения в ходе столкновения получили семь человека, двое попали в больницу. Адвокат Жапарова отрицает, что сторонники политика применяли силу и настаивает, что это дело рук провокаторов.

10 октября неизвестные мужчины наведались в редакцию издания «Спутник» и пригрозили разгромить офис СМИ, если оно не начнет освещать митинг сторонников Жапарова. В тот же день политика назначили и.о. премьер-министра Кыргызстана.