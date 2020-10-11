Госкомитет национальной безопасности сообщил, что Салайдин Авазов возвращен в колонию. Он доставлен в учреждение ГСИН, где будет дальше отбывать наказание.

В ночь с 5 на 6 октября Авазов был незаконно освобожден из места заключения.

Экс-гендиректор «Электрических станций» отбывал срок наказания по делу о модернизации ТЭЦ. Суд приговорил его к 11 годам и трем месяцам тюрьмы.

26 января 2018 года в ТЭЦ Бишкека произошла авария, столица осталась без тепла. Вот тут и вскрылись коррупционные схемы по модернизации ТЭЦ.

Модернизация ТЭЦ Бишкека проходила с 2013 по 2017 год. На его осуществление потратили 386 миллионов долларов, которые Кыргызстан взял в кредит у Китая в рамках ШОС. Проектом занималась китайская компания ТВЕА.

В ходе разбирательства завели уголовные дела на нескольких бывших премьер-министров и руководителей энергосекторов. Так, Сапару Исакову и Айбеку Калиеву дали по 15 лет лишения свободы. Жанторо Сатыбалдиева суд приговорил к 7 годам и 6 месяцам, Салайдина Авазова к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы. Жолдошбека Назарова и Темирлана Биримкулова приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы, но суд зачел в срок заключения и их отпустили из зала суда. Ольгу Лаврову обязали выплатить штраф 3 млн, а Артыкбаева 5 млн сомов.