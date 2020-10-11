Беглый президент Кыргызстана Курманбек Бакиев в интервью телеканалу «Беларусь 1» говорил о протестах в Бишкеке. Он считает, что частые смены власти в стране «не приведут ни к чему хорошему» и ситуация в Беларуси является ярким примером «сохранения стабильности».

«Если бы в Беларуси удалось сделать переворот под внешним воздействием, уверяю вас, в ближайшее время беларусы поняли бы, что произошло со страной и разорвали бы ее на куски. Об экономике и говорить не приходится. Локти кусали бы, но поздно было бы. Слава Богу, что сохранили», — заявил Бакиев.

Курманбек Бакиев живёт в Беларуси уже 10 лет — он бежал туда вместе с семьёй еще в 2010 году, когда лишился власти в Кыргызстане. Во время столкновений 7 апреля 2010 года против участников протеста применили оружие и десятки людей погибли на площади у Белого дома.

Несмотря на то, что на родине против членов клана Бакиевых были возбуждены уголовные дела, Лукашенко отказался выдавать его Кыргызстану.

Теперь Бакиев сам призывает граждан к миру и безопасности в Кыргызстане.

«Урок должен быть один — надо ценить безопасность, мир в любом государстве. И, глядя на соседей, беларусам надо делать выводы. Я сколько за это время посмотрел высказываний, простых, рядовых граждан Украины. Они говорят: вот мы пожинаем плоды. Мир, стабильность и независимость государства очень дорого стоят. Это нужно ценить», — считает Бакиев.

Говоря о беларусах, Бакиев дал отсылку на события, которые продолжаются уже два месяца во многих городах Беларуси. Они связаны с несогласием граждан с прошедшими выборами, на которых победил Александр Лукашенко — первый и несменяемый президент Беларуси на протяжении 26 лет.

По разным оценкам СМИ на протесты собирались свыше 100 тысяч человек. Все они выступали против результатов голосования. По данным ЦИК Беларуси, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская — 10,1%.

В Кыргызстане протесты начались 5 октября — на следующий день после выборов в депутаты парламента. Тысячи граждан вышли на центральные улицы Бишкека с требованиями отменить результаты голосования. По словам протестующих, выборы не были легитимными, а партии занимались подкупами голосов и массовой регистрацией граждан.

Мирная акция протеста переросла в столкновения между гражданами и силовыми структурами. Последние стреляли резиновыми пулями и пускали светошумовые гранаты. В ходе столкновений десятки граждан получили ранения, ещё один погиб.

На фоне событий были освобождены многие заключённые чиновники — из СИЗО их выдворяли соратники. Так, освободившийся бывший депутат Садыр Жапаров, 10 октября на внеочередном заседании парламента, был избран премьер-министром Кыргызстана. Президент Сооронбай Жээнбеков тем временем заявил, что готов уйти в отставку, когда страна «вернётся в правовое русло».