Пресс-служба Генпрокуратуры обратилась к тем, что покинул места отбывания наказания в ночь с 5 по 6 октября с требованием вернуться в администрации зданий, где они отбывали срок.

Если они сами не вернутся, то правоохранительные органы «примут жесткие меры, предусмотренные законом».

Пресс-служба Генпрокуратуры также заявила, что в настоящее время в различных судебных органах и следственной группой Военной прокуратуры рассматриваются, а также расследуются уголовные дела по обвинению бывшего президента Алмазбека Атамбаева, его телохранителей Дамира Мусакеева и Каната Сагымбаева, бывшего премьер-министра Сапара Исакова, бывшего главы аппарата президента Фарида Ниязова, бывшего мэра столицы Албека Ибраимова, бывшего вице-премьера Дуйшенбека Зилалиева, бывших депутатов Жогорку Кенеша Равшана Жээнбекова, Мээрбека Мискенбаева, экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева, а также Фархада Баабиева, Рустама Карыпбек уулу, бывшего мэра Джалал-Абада Салайдина Авазова и других лиц.

«Суд вынес приговоры некоторым из них и определил место отбывания наказания. Однако вышеуказанные лица покинули места содержания их под стражей, путем угроз убийства и расправы над судьями, работниками администрации их места содержания», — сообщили в ведомстве.

Кроме этого, Генпрокуратура напомнила, что «побег из места лишения свободы угроза или насилие в отношении сотрудника уголовно-исполнительной системы, угроза или насилие в связи с осуществлением правосудия, досудебным производством, влекут установленную Уголовным кодексом КР ответственность».

5 октября в Бишкеке начался бессрочный митинг за перевыборы парламента, вследствие которого был захвачен «Белый дом» и освобождены из мест заключения бывший президент Алмазбек Атамбаев и его сторонники.

В ту же ночь из под стражи вышел Садыр Жапаров, которого 10 октября парламент избрал исполняющим обязанности премьер-министра. Его сторонники утверждают, что суд отменил приговор в отношении Жапарова.

В то время, когда парламент сидел на заседании 10 октября, правоохранительные органы задержали Алмазбека Атамбаева, его телохранителей Каната Сагымбаева и Дамира Мусакеева, а также бывшего главу аппарата президента Фарида Ниязова и бывшего главу МВД Курсана Асанова по статье «Массовые беспорядки».