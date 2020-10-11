Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что генпрокурор Откурбек Джамшитов 11 октября провел совещание с прокурорами.

«Состоялось оперативное совещание с участием генпрокурора, на котором присутствовали Личный состав Генпрокуратуры, прокуроры Бишкека и Чуйской области. Даны указания работать в штатном режиме», — сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

После событий 5 октября в Бишкеке, когда был захвачен «Белый дом», Сыймык Жапыкеев из партии «Чон Казат» объявил себя генпрокурором. Он даже объявил о возбуждении уголовных дел на бывшего зампреда таможенной службы Раима Матраимова, на президента Сооронбая Жээнбекова, его брата Асылбека Жээнбекова и бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Неизвестно, где в эти дни был Откурбек Джамшитов

6 октября произошел ряд значительных кадровых перестановок в государстве — некоторые политики сами назначали себя на должности, а прежние главы министерств и городов сообщали об уходе с постов. Однако, вскоре чиновники стали возвращаться на свои посты. Например, когда мэр Оша Таалайбек Сарыбашов «покинул рабочее место», вместо него мэром объявил себя депутат Жогорку Кенеша Дуйшон Торокул, но уже на следующий день Сарыбашов снова возглавил муниципалитет.

Джамшитов возглавил Генпрокуратуру 26 апреля 2018 года и известен возобновлением дела о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева, по которому осудили бывшего президента Алмазбека Атамбаева.