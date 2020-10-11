Социал-демократка Аида Касымалиева сообщила, что по закону исполняющим обязанности премьера остается Алмазбек Баатырбеков, Садыр Жапаров не является и.о. главы правительства, хотя уже и успел назначить нового главу МВД. Касымалиева говорит, что все принятые им как премьером решения не имеют силы.

«Состоявшееся вчера 10 октября 2020 года собрание депутатов в государственной резиденции не может официально быть признанным в качестве заседания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в силу отсутствия требуемого Конституцией кворума числа участвующих депутатов и условий для его проведения. Соответственно, все якобы принятые решения юридически незаконны и нелегитимны», — сообщила она.

По словам Касымалиевой, если кто-то подпишет документы о назначении Жапарова как официальное постановление парламента, «данные деяния подпадают под соответствующие квалификации посягательства на захват власти».

Официальное заявление первого вице-спикера Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Касымалиевой А.К. Состоявшееся вчера 10... Опубликовано Aida Kasymalieva Воскресенье, 11 октября 2020 г.

Касымалиева настаивает, что постановления о назначении Жапарова премьером нет. Ранее вице-спикер Мирлан Бакиров, глава партии «Мекеним Кыргызстан», сообщил, что постановление о назначении Жапарова все еще не подписано.

«На сегодняшний день постановление находится в Аппарате Жогорку Кенеша, они его рассмотрят, оформят как положено, потом только поступит на подпись. Так как заседание вел я, его должен подписать я», — сообщил политик. Тем не менее Бакиров считает, что кворум был и Жапаров «одобренный Жогорку Кенешем» премьер.

Касымалиева с мнением Бакирова не согласна.

«Исполняющим обязанности Премьер-министра Кыргызской Республики продолжает оставаться Баатырбеков. Я официально обращаюсь ко всем членам Правительства КР продолжать исполнять свои обязанности до формирования нового состава Правительства КР. В настоящее время проводятся консультации для назначения даты и места проведения заседания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. В силу того, что Торага Жогорку Кенеша КР Жумабеков ушел в отставку, полномочия Торага ЖК КР переходят ко мне, как Первому вице-спикеру Жогорку Кенеша, избранному от Коалиции большинства», — сообщила она и попросила граждан не выходить на митинги из-за пандемии коронавируса.

Ранее Касымалиева также на своей странице в фейсбуке назвала избрание Садыра Жапарова и.о. премьер-министра «незаконным процессом». Она заявила, что несмотря на то, что она не присутствовала на заседании, её уже заранее внесли в список и зарегистрировали.

«Я написала руководителю аппарата ЖК и позвонила, чтобы мой голос не регистрировали для кворума. Он сказал, что зарегистрировали все равно. Я не дозвонилась до Мыктыбека Абдылдаева и Мирлана Бакирова. Но моего голоса там для кворума нет», — написала Касымалиева на своей странице в фейсбуке.

Она отметила, что будет оспаривать легитимность заседания в суде.

Не признают легитимным назначение Жапарова и депутаты Дастан Бекешев и Наталья Никитенко.

Юристы правовой клиники «Адилет» проанализировав видеозаписи заседания, сообщили, что депутаты нарушили закон «О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».

«Заседание считается несостоявшимся ввиду грубых нарушений Конституции и законодательства, в первую очередь, в связи с отсутствием кворума. Следовательно, принятые Жогорку Кенешем решения не могут считаться законными», — заключили юристы.