Члена партии «Социал-демократов» Темирлана Султанбекова 10 октября водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Об этом сообщила сторонница Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаева.

По её словам, Султанбеков, так же как Атамбаев и его телохранители, подозревается в организации массовых беспорядков в Бишкеке. В ГКНБ ранее сообщали, что их сотрудники «проводят мероприятия, направленные на установление и задержание участников преступления».

Телеканал «Апрель» опубликовал письмо Султанбекова, в котором он сообщил об угрозах.

Он пожаловался на то, что конвоир в ИВС пугал его «матраимовскими пытками» и он объявил голодовку.

«Может моя смерть изменит что-нибудь? Я не виноват ни в чём. Фактически меня посадили за открытую, прямую и правдивую критику властей», — написал Султанбеков.

Ранее в соцсетях распространилось другое письмо, в котором Султанбеков просил помощи у правозащитниц.

«Уважаемые Чолпон Джакупова, Толекан Исмаилова, Азиза Абдирасулова, Динара Ошурахунова, Рита Карасартова и многие-многие другие правозащитники. Несмотря на несовпадение наших политических взглядов на некоторые политические события, прошу вас помочь мне отстоять правду», — сообщалось в нем.

22-летний дебатер

Темирлан Султанбеков — был членом СДПК, до раскола партии информировал о ее деятельности, выполняя функции, схожие с работой Кундуз Жолдубаевой. Сопровождал Атамбаева во многих зарубежных поездках. Темирлану 22 года, он уроженец Иссык-Кульской области, учился в гимназии №1 Балыкчы. Числился студентом Высшей школы экономики в Москве, где изучал мировую экономику и дипломатию. Специализируется на германистике, безопасности и юриспруденции. Выступал на некоторых митингах в поддержку Атамбаева с пронзительными речами.

На выборах 2020 Султанбеков был ярким дебатером от социал-демократов и задавал неудобные вопросы своим оппонентам.

На дебатах он несколько раз назвал «Мекеним Кыргызстан» партией воров. Он спросил ее лидера Мирлана Бакирова, не стыдно ли ему перед детьми за участие в этой партии.

Когда Бакиров говорил про то, что продавать голоса и покупать голоса — это харам, Султанбеков ужаснулся, сказав, что «не может терпеть это двуличие».

Защищал Атамбаева в дебатах с Кларой Сооронкуловой. Во время перекрестных вопросов между «Реформой» и «Социал-демократами» произошел такой диалог:

Клара Сооронкулова: «Вопрос мой такой: вы перекладываете ответственность по Райымбеку Матраимову на Жээнбекова, хотя его система возникла при Атамбаеве. В фонд Атамбаева поступали средства от его друзей, где был и Матраимов».

Темирлан Султанбеков: «Он занимал должность только последний год при президентстве Атамбаева. А назначен на верхушку таможни по решению Жээнбекова, когда тот был губернатором. Президент Атамбаев не вмешивался в такие назначения, вы сами прекрасно это знаете. Однажды на дне рождении дочери Атамбаев увидел, что его дочь была вся в крови, и вот она ответила… Потом дорасскажу».

*Ранее среди общественности распространялся слух, что у одной из дочерей Алмазбека Атамбаева произошел конфликт с кем-то из семьи Матраимовых. Предположительно, это были Алия Шагиева и жена Райымбека Матраимова Уулкан (Аманда) Тургунова.

Еще на одних предвыборных дебатах он предлагал поменять президента и правительство, говорил, что старым политикам не место в новом парламенте, потому что они боятся даже произнести имя коррупционера, не то, чтобы начать бороться.

Задержание Атамбаева

Кроме Султанбекова 10 октября были задержаны и многие другие политики, в том числе Алмазбек Атамбаев вместе с двумя телохранителями — Канатом Сагымбаевым и Дамиром Мусакеевым.

В этот же день стало известно о задержании двух его сыновей — Сеида и Кадыра Атамбаевых, которых позже отпустили домой.

Задержание Атамбаева, членов его семьи и приближённых случилось после массовых беспорядков в Бишкеке, которые начались 5 октября после прошедших парламентских выборов. В ночь на 6 октября сторонники Атамбаева помогли ему освободиться из заключения в СИЗО.

За время беспорядков в Бишкеке, которые длились 5 дней, Атамбаев успел принять участие в оппозиционном митинге, на который напали предполагаемые сторонники экс-депутата Садыра Жапарова, претендующего на пост премьер-министра. Во время столкновения двух митингов в автомобиль Атамбаева четырежды выстрелил неизвестный мужчина. Адвокат Жапарова называет нападавших провокаторами.