Тилек Токтогазиев идет на поправку. Об этом сообщил активист Улан Усойун. Токтогазиев планирует вернуться в политику после выздоровления. Он был ранен 9 октября на митинге на площади Ала-Тоо, когда на демонстрантов против криминала во власти напали сторонники Садыра Жапарова. Адвокат Жапарова отрицает, что нападавшие были сторонниками политика и называет их провокаторами.

Кто такой Токтогазиев?

Тилек Токтогазиев — бизнесмен-аграрник, впервые принявший участие в выборах в качестве кандидата в депутаты. Молодой харизматичный политик требовал соблюдения законов, уличал партии в нарушении правил агитации, публично говорил о коррупции и серых кардиналах в политике. После того, как по итогам выборов в парламент прошли провластные партии, которые не раз были замечены в нарушениях, Токтогазиев вместе с однопартийцами из «Ата Мекен», другими недовольными политиками и гражданами вышел на митинг 5 октября. Он оставался на площади даже после разгона, был ранен. После того, как Белый дом и ГКНБ были захвачены, из мест заключения были выпущены опальные политики. Один из них — Садыр Жапаров — начал претендовать на пост премьера. Другие старые политики создали координационный совет, а некоторые начали делить должности.

Молодые политики требовали люстрации и вышли на митинг, в том числе Токтогазиев. Участники митинга выбрали его кандидатом в премьеры. После этого было озвучено еще несколько кандидатов в премьеры, в том числе вице-премьер Эркин Арсандиев. Сторонники Жапарова требовали его назначения, а сам политик заявил, что депутаты уже избрали его премьером, но депутаты заявили, что представили его только как кандидата. Жапаров заявил в интервью, что готовит программу и не против, чтобы политики Тилек Токтогазиев и Эльвира Сурабалдиева были в его команде.

Молодые политики были вынуждены объединиться с экс-депутатами и предложили Омурбека Бабанова как кандидата в премьеры. 9 октября и молодые, и старые политики вышли на митинг, не желая допускать к власти представителей ОПГ — в центре Бишкека произошло их столкновение с сторонниками Садыра Жапарова, которые ежедневно с 5 октября устраивали митинги в поддержку своего кандидата. В результате пострадали семь человек — двое были доставлены в больницу. Это Тилек Токтогазиев и телохранитель одного из политиков, получивший травму головы — он истекал кровью. Было совершенно нападение на депутатку Эльвиру Сурабалдиеву — ее ударил пожилой мужчина.

Бывший президент Алмазбек Атамбаев и экс-премьеры Сапар Исаков и Омурбек Бабанов заявили, что на них покушались. На видео попал мужчина, стрелявший в машину. Кто этот мужчина — неизвестно, но МВД заявило, что его разыскивают.

После случившегося Омурбек Бабанов просил народ проснуться, говорил, что на демонстрантов напали бандиты и говорил, что он не трус. Однако, 10 октября его кандидатура на пост премьера не рассматривалась, а его не было на заседании в резиденции президента. Единственным кандидатом был Садыр Жапаров, которого депутаты признали и.о. премьера. Правда, 11 октября некоторые депутаты заявили, что кворума не было и решение нелегитимно. В любом случае Садыр Жапаров приступил к работе и назначил нового главу МВД.