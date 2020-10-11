Бывший президент Алмазбек Атамбаев снова задержан — 10 октября его вернули в СИЗО ГКНБ.

10 октября, когда парламент утверждал на пост премьера освобожденного сторонниками 5 октября Садыра Жапарова, ГКНБ сообщил о задержании освобожденных сторонниками в то же 5 октября бывшего президента Алмазбека Атамбаева и двух его телохранителей — Каната Сагымбаева и Дамира Мусакеева.

«Они были задержаны по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке. Мы продолжаем соответствующие мероприятия, направленные на установление и задержание других соучастников данного преступления», — сообщили в комитете. Было не ясно, каких именно беспорядков это касается — переросшего в захват Белого дома протеста против итогов выборов 5 октября или митинга против ОПГ 9 октября, куда пришли люди, называющие себя сторонниками Садыра Жапарова, и закидали демонстрантов камнями.

Кроме Атамбаева и телохранителей были задержаны кандидат от «Бутун Кыргызстан» Курсан Асанов, в прошлом году уговоривший при штурме резиденции сдаться бывшего президента. Приближенный Атамбаева Фарид Ниязов тоже был задержан, но вскоре отпущен.

Уже после их задержаний Генпрокуратура сообщила, что Атамбаев и его приближенные 5 октября незаконно покинули места заключения, угрожая сотрудникам правоохранительных органов.

«Обращаем внимание, что побег из места лишения свободы или из-под стражи, уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы, угроза или насилие в отношении сотрудника уголовно-исполнительной системы, угроза или насилие в связи с осуществлением правосудия, досудебным производством, влекут установленную Уголовным кодексом Кыргызской Республики ответственность», — сообщило ведомство. Генпрокуратура попросила остальных самовольно вышедших на свободу 5 октября вернуться в места заключения, иначе будут приняты «жесткие меры».