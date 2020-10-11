Депутаты Аида Касымалиева, Наталья Никитенко и Дастан Бекешев назвали внеочередное заседание депутатов парламента в госрезиденции 10 октября нелегитимным. По их словам, на заседании не был соблюдён кворум, для которого необходимо физическое присутствие 61 депутата. Касымалиева и Бекешев отказались присутствовать на заседании, объясняя это «выражением протеста происходящему».

Что сказал Бекешев?

«Кворум — это большинство, которое может открывать заседание. Вчера присутствовал 51 депутат и было 10 доверенностей», — сообщил Бекешев в интервью «АКИpress».

По его словам, нарушением также стало и то, что на заседании присутствовали депутаты, у которых были доверенности от депутатов других партий.

«Допустим, у депутата Сайдуллы Нишанова была доверенность от Исы Омуркулова, а они в разных фракциях. Соответственно, эта доверенность уже не работает. Такие доверенности нужно исключать», — заявил Бекешев.

На внеочередном заседании депутатов VI созыва в госрезиденции 10 октября, парламентарии должны были рассмотреть указ президента Сооронбая Жээнбекова о введении режима чрезвычайного положения, а также утвердить новое правительство и избрать премьер-министра.

После заседания стало известно о том, что депутаты избрали вышедшего из заключения экс-депутата Садыра Жапарова исполняющим обязанности премьер-министра Кыргызстана.

Однако, по словам Бекешева, общественность до сих пор не получило письменный отчёт об итогах голосования — списка лиц, которые голосовали за или против кандидатуры Жапарова.

«Должны быть результаты поименного голосования, то есть все руки подняли. Кто-то их подсчитал и записал фамилии, внес протокол, а результаты поименного голосования должны были быть опубликованы. Этого не было сделано. Это уже нарушение. Это слабое место, по которому всегда будут бить противники Садыра Жапарова», — считает Бекешев.

Что сказала Касымалиева?

По словам депутатки от провластной партии «Биримдик» Аиды Касымалиевой, избрание Садыра Жапарова и.о. премьер-министра было «незаконным процессом». Она заявила, что несмотря на то, что она не присутствовала на заседании, её уже заранее внесли в список и зарегистрировали.

«Я написала руководителю аппарата ЖК и позвонила, чтобы мой голос не регистрировали для кворума. Он сказал, что зарегистрировали все равно. Я не дозвонилась до Мыктыбека Абдылдаева и Мирлана Бакирова. Но моего голоса там для кворума нет», — написала Касымалиева на своей странице в фейсбуке.

Она отметила, что будет оспаривать легитимность заседания в суде.

Что сказала Никитенко?

Жалобу в суд также планируют подать и остальные депутаты, которые не присутствовали на заседании. Об этом сообщила депутатка Наталья Никитенко.

«Часть депутатов, кто не стал участвовать во вчерашнем беззаконии, будет обжаловать решение об утверждении Садыра Жапарова главой кабмина в предусмотренном законом порядке», — сообщила Никитенко.

Депутатка считает, что внеочередное заседание полностью нарушило регламент и действующие законы.

«Кандидатуру премьер-министра и его программу по закону должны были обсудить в коалиции большинства, во фракциях и комитетах. Могу твёрдо сказать, что обсуждения в нашей фракции не было, как и в остальных. Кандидатуры также должны быть рассмотрены в комитете по законодательству, этого также не было сделано», — сказала Никитенко.

По её словам, депутаты должны объединиться, чтобы провести «нормальные выборы премьера, правительства и спикера».

«Сегодня мы летим в хаос, откуда не будет выхода. Друзья, прошу вас всех взвесьте на чашах весов все плюсы и минусы, соберите ваше мужество и честно скажите, вы хотите такой страны такого будущего, будущего которого нет?» — сообщила Никитенко.

Юристы тоже выявили ряд нарушений

Юристы правовой клиники «Адилет» проанализировав видеозаписи заседания, сообщили, что депутаты нарушили закон «О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».

Вот основные нарушения, которые выявили юристы:

Кворум не соблюдался — на заседании находилось не более 40 депутатов;

Заседание не протоколировалось;

Доверенности на право голосования передавались от отсутствующих депутатов их коллегам из других партий;

Председательствующие на заседании не объявили, кто конкретно из депутатов и кому именно передал право своего голоса;

Нарушен порядок открытого голосования и подсчета голосов проголосовавших депутатов — парламентарии голосовали путём поднятия руки, а председательствующий не проводил поименного опроса;

Нет доказательств того, что коалиция парламентского большинства действительно выдвинула кандидатом в премьеры Садыра Жапарова.

«Заседание считается несостоявшимся ввиду грубых нарушений Конституции и законодательства, в первую очередь, в связи с отсутствием кворума. Следовательно, принятые Жогорку Кенешем решения не могут считаться законными», — заключили юристы.

Угрозы депутатам

Депутатка Никитенко также заявила о давлении на депутатов со стороны сторонников Жапарова и лиц связанных с ОПГ.

«В этом случае, любое решение, независимо от наличия кворума и соблюдения процедур, не может считаться легитимным. Каждый депутат голосует свободно, никто не вправе оказывать на него давление, это уголовное преступление», — заявила она.

С давлением и угрозами лично столкнулась депутатка Касымалиева. Она заявила, что ей поступают угрозы от Урмата Самаева — кандидата в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан». Самаев, также известный по прозвищу Чемпион, фигурировал в скандальной истории с перестрелкой между двумя группировками контрабандистов в 2019 году. Тем не менее он является заместителем председателя комитета ЖК по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

«Урмат и ваш шеф, имя которого даже бояться произносить. Я вас не боюсь. Я до сих пор пользуюсь общественным транспортом, хожу одна. Если что-то произойдёт с моей дочкой, семьей, то все написано здесь», — написала она.

Касымалиева отметила, что «жалеет о том, что не присутствовала на заседании» и «не высказалась в прямом эфире по поводу коллег, которые подлизывались».

«Как же было мерзко смотреть на подлиз мужчин. Подхалимы мерзкие на согнутых коленях. Вся страна видела чем вы занимались на заседании, когда мы теряем государственность. Так и сидите жалкие в разной обуви, не успевающие переобуваться», — возмутилась она.

Однако ещё до заседания Касымалиева в интервью «Клоопу» сообщала, что на неё никто не оказывает давления, в то время как другие депутаты не раз об этом сообщали.

Например, об угрозах сообщала депутатка от партии СДПК и кандидатка от партии «Ата Мекен» Эльвира Сурабалдиева.

«Депутаты ЖК деморализованы, потому что их запугивают и заставляют подписать согласие на Садыра Жапарова. Причем запугивают их как раз с использованием криминала, они под давлением. Не забывайте, что большая часть из них — это представители президента. Большая часть в провластных партиях, из-за которых и произошла вся эта революция, всё это восстание, закончившееся захватом Белого дома», — заявляла Сурабалдиева. А 9 октября на митинге на нее напал пожилой мужчина.

Бекешев также писал о давлении на депутатов.