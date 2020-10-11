Госкомитет национальной безопасности допросил бывшего депутата Жогорку Кенеша Равшана Жээнбекова.

Жээнбеков сообщил, что его пригласили на беседу 11 октября в 10 утра, как свидетеля. Однако, бывший политик не исключал вероятность, что его могут задержать по той же статье, что и других сторонников Алмазбека Атамбаева, «Массовые беспорядки».

По словам Равшана Жээнбекова, он «никаких незаконных действий по отношению к любой из сторон» не допускал.

В 11 часов он сообщил, что вышел с допроса, где ему «задали несколько вопросов и отпустили».

Однако, примерно в 13 часов появились сообщения, что политика задержали в одном из кафе. Представители Равшана Жээнбекова сказали, что еще около 12:30 он был на свободе, но теперь его телефон недоступен или отключен.

С Азимом шли по улице и случайно увидели, что забрали Равшана Жеенбекова в районе Боконбаева-Тыныстанова, он там сидел в кафе. Они показывали ему свои удостоверения. Он не сопротивлялся. — Mirsuljan Namazaaly (@Mirsuljan) October 11, 2020

В 14:25 его представитель подтвердил задержание политика.

«С утра в ГКНБ допросили по последним беспорядкам в качестве свидетеля и отпустили. Потом, ГУУР МВД задержал по прежнему Кой-Ташскому делу. Сейчас он находится в ГСУ МВД», — сообщили «Клоопу». Вскоре нам сообщили, что и из МВД его отпустили, предварительно проведя допрос.

Равшан Жээнбеков сообщил, что его допрашивали по поводу митинга 9 октября, когда сторонники Алмазбека Атамбаева, Омурбека Бабанова и молодежь за люстрацию вышли на митинг против ОПГ и были забросаны камнями, предположительно сторонниками Садыра Жапарова — адвокат и.о. премьера утверждает, что это были провокаторы.

Всеобщее освобождение и задержание

Жээнбекова освободили в ночь с 5 на 6 октября после захвата «Белого дома». В туже ночь были освобождены бывший президент Алмазбек Атамбаев и другие его сторонники. А также Садыр Жапаров, которого 10 октября парламент избрал исполняющим обязанности премьер-министра.

Жапаров 10 октября был одобрен частью депутатов на пост и.о. премьера. Жээнбеков прокомментировал избрание парламентом Садыра Жапарова в премьеры, как «однобокое».

«В этом заседании участвовали лишь поддерживающие Сооронбая Жээнбекова депутаты – то есть те, кто шел на выборы в составе партий «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан», – заявил политик.

В день назначения Жапарова других вышедших 5 октября политиков стали задерживать. 10 октября задержали Атамбаева, его телохранителей Дамира Мусакеева и Каната Сагымбаева, также бывшего главу аппарата президента Фарида Ниязова и бывшего главу МВД Курсана Асанова.

Также Генпрокуратура потребовала всех, кто незаконно вышел из мест лишения свободы вернуться в администрации зданий, где они отбывали срок.

Также 10 октября задержали Темирлана Султанбекова, кандидата от партии «Социал-демократов» по той же статье, что и всех остальных — «Массовые беспорядки».

До 5 октября Равшан Жээнбеков находился в заключении из-за кой-ташских событий. Ему были предъявлены обвинения по 7 тяжким и особо тяжким статьям, среди которых «Захват заложников», «Организация массовых беспорядков», «Насильственный захват власти».

«Комитет гражданского контроля» назвал бывшего депутата политическим узником и требовал незамедлительного пересмотра меры пресечения.