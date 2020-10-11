Минздрав сообщил о смерти трех пациентов с коронавирусной инфекций. Два человека скончались в Ошской области и один в Баткенской. Именно в этих областях сейчас наибольший рост зараженных.

Также за сутки вирус подтвердили у 306 человек — лидирует юг Кыргызстана. Большинство зараженных — 63 пациента — в Джалал-Абадской области. 52 в Ошской области и 54 в самом Оше. В Баткенской области 41 зараженный.

Много зараженных и в Бишкеке, всего на одного человека меньше, чем в Оше — 53 пациента.

В Чуйской области 20, в Иссык-Кульской 12, в Нарынской девять и два в Таласской области.

В том числе среди зараженных — 22 медика. Восемь из них в Ошской области, еще шесть в Оше. По четыре медика в Джалал-Абадской и Баткенской областях.

Общее число зараженных за более чем полгода пандеми — 49 230 человек. Из них скончались 1085 человек, однако стоит помнить еще о более 400 случаях смертей пациентов с коронавирусом, которые Минздрав списал, назвав причиной их гибели сопутствующие болезни.