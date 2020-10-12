В Первомайском районном суде Бишкека 12 октября избирались меры пресечения обвиняемым в массовых беспорядках 9 октября.

Для этого в суд из СИЗО ГКНБ доставили бывшего замглаву МВД Курсана Асанова, а из ИВС ГУВД Бишкека привезли кандидата от партии «Социал-демократов» Темирлана Султанбекова, бывшего руководителя аппарата президента Фарида Ниязова, и экс-сотрудника Девятой службы ГКНБ и телохранителя Алмазбека Атамбаева Каната Сагымбаева.

Суд решил водворить Султанбекова, Ниязова и Сагымбаева в СИЗО-1 до 10 декабря 2020 года. Курсан Асанов проведет под стражей аналогичный срок, но в СИЗО ГКНБ.

Адвокат Асанова Икрамидин Айткулов назвал обвинение в организации массовых беспорядков абсурдным.

Он также отметил, что задержание его подзащитного незаконно, так как он до сих пор является кандидатом в депутаты парламента [от партии «Бутун Кыргызстан»]. По словам юриста, в соответствии с законом о выборах, кандидат в депутаты не может быть привлечен к уголовной ответственности и задержан без согласия Центральной избирательной комиссии.

«Даже если отменили результаты выборов, то он по-прежнему остается кандидатом, нет никакого документа о том, что он исключен из списка кандидатов», – пояснил Айткулов.

Адвокатесса Султанбекова Чынара Джакупбекова отметила, что решение суда будет обжаловано в вышестоящей инстанции.



Адвокат Сагымбаева Бакытбек Автандил уулу также сообщил, что будет обжаловать это решение.

Во время процесса возле Первомайского районного суда, несмотря на режим ЧП в Бишкеке, собралось около 100 сторонников экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова, они провели митинг в поддержку заключенных и требовали освободить всех арестованных.

Также в суд прибыли жена бывшего президента Алмазбека Атамбаева Раиса Атамбаева, его сын Кадыр Атамбаев, бывшая депутатка парламента Ирина Карамушкина и правозащитница Толекан Исмаилова. Они скандировали «Генерал!» и «Темирлан!» После того, как суд решил арестовать всех на два месяца, митингующие в здании суда начали скандировать «Позор!».

Бывший руководитель аппарата президента Фарид Ниязов до этих обвинений находился в бишкекском СИЗО-1 в качестве обвиняемого по делу о штурме резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Во время митингов 6 октября его и других заключенных СИЗО ГКНБ освободили протестующие. Он успел принять участие в митингах, но был задержан 10 октября. После этого его отпустили, а затем 11 октября снова задержали на 48 часов.

Лидер молодежного крыла и кандидат от партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков был задержан 10 октября на 48 часов в рамках возбужденного уголовного по факту организации массовых беспорядков.

После задержания Султанбекова, телеканал «Апрель» опубликовал его письмо, в котором он сообщил об угрозах. По его словам, конвоир в ИВС пугал его «матраимовскими пытками». 11 октября Султанбеков объявил голодовку.

Бывший сотрудник десятого отдела ГКНБ и телохранитель бывшего президента Кыргызстана Канат Сагымбаев находился в СИЗО ГКНБ, проходя обвиняемым по делу о штурме дома Атамбаева в Кой-Таше. 6 октября его также освободили из СИЗО во время митингов, а затем задержали 10 октября

Экс-заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова задержали 10 октября в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке 10 октября. После массовых митингов несогласных с результатами выборов, Асанов объявил себя исполняющим обязанности министра внутренних дел.

5 дней политического кризиса

5 октября в Бишкеке прошел мирный митинг несогласных с итогами выборов в парламент. Ог мирно шел с 11 часов и ближе к наступлению темноты небольшая часть протестующих направилась к забору Белого дома и стала его расшатывать. Тогда правоохранители, весь день дежурившие на улицах в полной амуниции, стали разгонять митинг. В ходе разгона погиб 19-летний юноша, получивший ранения, несовместимые с жизнью.

Силовики использовали водометы, резиновые пули, газ, светошумовые гранаты. Митингующие в ответ бросались камнями и палками. После полуночи расклад сил изменился и в какой-то момент протестующим удалось захватить Белый дом. К этому времени раненые были с обеих сторон.

После протестующие пошли к ГКНБ и выломали ворота — в спецслужбе сказали, что не хотят конфликта, из местного СИЗО выпустили бывшего президента Атамбаева. После его сторонники освободили его приближенных — Сапара Исакова и бывших телохранителей. Адвокат бывшего президента Замир Жоошев сообщил, что на основании судебного решения от 6 октября Алмазбек Атамбаев и другие осужденные по кой-ташским событиям освобождены под домашний арест до 11 ноября 2020 года.

В то же время сторонники оппозиционного Атамбаеву политика Садыра Жапарова вызволили его из мест заключения и привели на площадь, где стали требовать назначения политика на пост премьер-министра.

Агрессивно настроенные мужчины вплоть до 10 октября требовали назначения Жапарова на пост, пытались громить магазины, угрожали журналистам, а 9 октября напали на митинг оппозиции и мирный марш против ОПГ, в котором участвовали в том числе Алмазбек Атамбаев и молодые, не связанные с ним оппозиционные политики.

Во время столкновения двух митингов в автомобиль Атамбаева четырежды выстрелил неизвестный мужчина. Садыр Жапаров, по итогу протестов избранный премьер-министром группой депутатов, заявил, что покушение инсценировал сам Атамбаев. Постановление о назначении Садыра Жапарова на пост и.о. премьер-министра подписал вице-спикер парламента Мирлан Бакиров 12 октября. Он шел на выборы от партии «Мекеним Кыргызстан», которая связана с кланом Матраимовых. Теперь постановление о назначении Жапарова должен подписать президент Сооронбай Жээнбеков.