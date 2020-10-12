Бывший президент Алмазбек Атамбаев 12 октября через своих адвокатов опубликовал в фейсбуке заявление, которое назвал «История повторяется?».

В нем он отметил, что в 2005 году «на волне народной ненависти к семейно-клановому правлению Акаевых» президентом стал Курманбек Бакиев, обещавший, что не допустит к власти своих родственников.

«Но как только он укрепился в кресле, всей страной стал править семейный клан Бакиевых, который оказался намного страшнее Акаевского. В 2017 году президентом страны был избран Сооронбай Жээнбеков. Он, как и Бакиев, всенародно поклялся, что не допустит семейно кланового правления, не допустит к власти своих родственников, будет бороться с коррупцией. Не прошло и года как в стране начало устанавливаться правление клана Жээнбековых-Матраимовых», – заявил Атамбаев.

По его словам, Райымбек Матримов открыто показал свою власть и влияние на президента Жээнбекова. Кроме того, к лету 2018 года были арестованы Сапар Исаков и Кубанычбек Кулматов, начавшие бороться с коррупцией в Таможенной службе.

«Оказалось, что уже с 2010 года главные торговые ворота страны контролирует клан Жээнбековых-Матраимовых. А Райым-миллион уже открыто влез в политику. Некоторые политики даже называли его Райым-ата», – написал бывший президент.

В своем обращении он также упомянул предварительные результаты парламентских выборов, прошедших 4 октября. Если бы их не аннулировали, то три провластные партии «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан» получили более 100 депутатских мандатов. Он назвал эти политобъединения партиями «клана Жээнбековых-Матраимовых»,

«Но народ не смирился с таким беспределом. Молодёжь, проявив невероятное мужество и отвагу, вынудила бежать лидеров клана. При этом многие молодые ребята были ранены, а один юноша погиб, пострадали и рядовые сотрудники МВД и ГКНБ, которых клан заставил выполнять свои незаконные приказы», – прокомментировал он события в ночь на 6 октября.

По мнению Атамбаева, 6 октября «в стане оппозиции начался раздрай», и за это время «прятавшийся от народного гнева» Жээнбеков начал заново укреплять свои позиции с помощью клана. Кроме того, к вечеру 8 октября всеми силовыми структурами страны руководили «ставленники клана».

«Очевидно, что Сооронбай Жээнбеков втёрся в доверие популярного в народе политика Садыра Жапарова, который был при его поддержке избран 10 октября премьер-министром. Это хорошо, потому что он не из клана Жээнбековых-Матраимовых», – высказался Атамбаев о Садыре Жапарове, назначенном премьер-министром группой депутатов.

Атамбаев выразил надежду на то, что у Жапарова «все получится», однако опасается того, что «коварный Сооронбай попросту обманет Садыра, заманит его в западню, дискредитирует». По его словам, «коварный Соке, достаточно укрепив свои позиции, запросто кинет молодого и доверчивого Садыра Жапарова, который невольно помогает ему».

«Нельзя доверять никаким клятвам Сооронбая! С каждым днём клан Матраимовых-Жээнбековых укрепляет свои позиции по всей стране. На сегодня всеми силовыми структурами, прокуратурой, судами, конституционной палатой, городами и областями страны руководят ставленники клана. Теперь тюремное заключение грозит не членам клана Жээнбековых-Матраимовых, которые довели страну до края пропасти, а тем, кто боролся с их беспределом», – заявил бывший президент Атамбаев.

Он отметил, что при такой поддержке клан снова получит на парламентских выборах большинство мандатов, только уже с другими партиями и кандидатами.

«А потом уже в новом Жогорку Кенеше депутаты от клана выберут нужного им премьер-министра. Нам нельзя этого допустить! Сооронбай Жээнбеков должен немедленно подать в отставку, как и обещал Садыру Жапарову. И мы все вместе должны добиться этого. Иначе скоро будет поздно», – заключил Атамбаев.

История повторяется?Пословица гласит: кто не помнит прошлого, тот заблудится в дороге будущего.Вспомним последние 15… Publicerat av Алмазбек Атамбаев Måndag 12 oktober 2020

Задержание Атамбаева

Бывший президент Алмазбек Атамбаев был задержан 10 октября – его вернули в СИЗО ГКНБ. Кроме того, были задержаны два его телохранителя Канат Сагымбаев и Дамир Мусакеев, а также его сопартиец и член молодежного крыла партии «Социал-Демократов» Темирлан Султанбеков.

Это произошло в тот момент, пока в президентской резиденции в Ала-Арче парламент утверждал на пост премьера освобожденного сторонниками 5 октября Садыра Жапарова.

«Они были задержаны по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке. Мы продолжаем соответствующие мероприятия, направленные на установление и задержание других соучастников данного преступления», — сообщили в комитете.

Было не ясно, каких именно беспорядков это касается — переросшего в захват Белого дома протеста против итогов выборов 5 октября или митинга против ОПГ 9 октября, куда пришли люди, называющие себя сторонниками Садыра Жапарова, и закидали демонстрантов камнями.

Кроме Атамбаева и телохранителей были задержаны кандидат от «Бутун Кыргызстан» Курсан Асанов, руководивший операцией по захвату президента в Кой-Таше, и уговоривший Атамбаева сдаться. Приближенный Атамбаева Фарид Ниязов тоже был задержан, но вскоре отпущен.

Задержание Атамбаева, членов его семьи и приближённых случилось после массовых беспорядков в Бишкеке, которые начались 5 октября после прошедших парламентских выборов. В ночь на 6 октября сторонники Атамбаева помогли ему освободиться из заключения в СИЗО.

За время беспорядков в Бишкеке, которые длились 5 дней, Атамбаев успел принять участие в оппозиционном митинге, на который напали предполагаемые сторонники экс-депутата Садыра Жапарова, претендующего на пост премьер-министра. Во время столкновения двух митингов в автомобиль Атамбаева четырежды выстрелил неизвестный мужчина. Жапаров заявил, что покушение инсценировал сам Атамбаев.