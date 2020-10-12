Действующий депутат парламента от партии «Кыргызстан», а ныне кандидат от «Мекеним Кыргызстана» Урмат Самаев назвал «ложью» заявление вице-спикерки Аиды Касымалиевой об угрозах с его стороны. Об этом пишет информагентство 24.kg. «Мекеним Кыргызстан» связана с кланом Матраимовых через депутата Искендера Матраимова.

«Я ее не видел очень давно. С чего она вдруг делает такие заявления, что я угрожал, не понимаю. Послал ей SMS, спросил, зачем она такое говорит. Это же ложь. Но она не ответила», — сказал Самаев в интервью изданию.

О том, что Самаев запугивал ее, Касымалиева написала на своей странице в фейсбуке 11 октября. По ее словам, на заседании 10 октября в госрезиденции, где депутаты поддержали кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра, Самаев «кружил по залу и угрожал ей».

«Урмат и ваш шеф, имя которого даже боятся произносить. Я вас не боюсь. Я до сих пор пользуюсь общественным транспортом, хожу одна. Если что-то произойдет с моей дочкой, семьей, то все написано здесь», — заявила вице-спикерка.

На заседании Самаев также высказывался в пользу Жапарова. Однако Канат Исаев, лидер «Кыргызстана», по списку которого Самаев стал депутатом, 12 октября заявил, что тот давно вышел из состава политобъединения, поэтому партия «не может отвечать за него».

«Чемпион» Самаев

К своей публикации Касымалиева прикрепила фотографию, на которой запечатлены Жапаров и Самаев, а в комментариях она подтвердила, что Самаева еще называют «Чемпионом».

Его имя фигурировало в скандальной истории с перестрелкой между двумя группировками контрабандистов, которая произошла в январе 2019 года близ города Токмака. Один из пострадавших в том происшествии заявил, что в него стрелял некий Дастан – родственник депутата Жогорку Кенеша по кличке «Чемпион».

Тогда лидер фракции «Кыргызстан» Исаев встал на его защиту, сказав, что некоторые СМИ распространяют неверную информацию и что «Самаев никогда не был членом ОПГ». Сам депутат объяснил, что прозвище «Чемпион» закрепилась за ним из-за его занятий спортом.

Позже о давлении Самаева на милицию пожаловались жители сел недалеко от того же города Токмак. По их словам, депутат «подкупил токмакскую милицию» и «контролирует» начальника ОВД Токмака. Сам Урмат Самаев опроверг обвинения в свой адрес и назвал их «попыткой дискредитации со стороны оппонентов».