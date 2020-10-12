Пресс-служба Госслужбы исполнения наказаний (ГСИН) сообщила, что экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев вернулся в колонию, после того как его освободил во время беспорядков в ночь на 6 октября.

Однако в ГСИН добавили, что Сатыбалдиев в связи с ухудшением состояния здоровья находится в Национальном центре кардиологии и терапии под конвоем из числа сотрудников службы исполнения наказаний.

По данным ведомства, сейчас в исправительные учреждения должны вернутся экс-премьер-министр Сапар Исаков и экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов, у которых остался последний день для возвращения.

Осужденных смогли освободить митингующие в ночь с 5 на 6 октября после захвата Белого дома. В ту ночь на свободе оказались бывший президент Алмазбек Атамбаев, два экс-премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также экс-мэр столицы Албек Ибраимов и политик Садыр Жапаров.

10 октября группа депутатов в госрезиденции «Ала-Арча» выбрали Жапарова в качестве и.о премьер-министра страны. Вице-премьер-министр Мирлан Бакиров 12 октября подписал постановление о его избрании на должность главы кабмина. Некоторые депутаты и юристы считают его назначение нелегитимным, так как были нарушены нормы Конституции.

Сатыбалдиева задержали по скандальному делу о модернизации ТЭЦ Бишкека. В 2019 году суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества по статье «Коррупция».