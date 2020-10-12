Лидер партии «Кыргызстан» Канатбек Исаев заявил, что при утверждении Жогорку Кенешем Садыра Жапарова на пост премьер-министра кворума не было, и все решения депутатов на заседании парламента 10 октября нелегитимны. До этого депутаты Жогорку Кенеша Дастан Бекешев, Аида Касымалиева и Наталья Никитенко так же назвали решения незаконными.

В своем интервью «Азаттыку» Исаев пояснил, что «чтобы кворум состоялся, необходимо присутствие на заседании 61 депутата».

«Они говорят, что был 51 депутат и еще десять доверенностей. Однако, была доверенность Азиза Турсунбаева, но он не давал ее участвовавшим. Также говорят, что доверенность Исы Омуркулова была у Сайдуллы Нышанова. Но, согласно регламенту, доверенность можно давать только депутату из своей фракции. Так что есть вопросы по доверенностям. Кроме этого, на заседании не участвовал 51 человек», — заявил Канатбек Исаев.

Также Исаев рассказал о позиции партии «Кыргызстан».Там считают, что участники противостояния на площади не имеют морального права приходить к власти. Нужен человек, который устроил бы обе стороны. Поэтому лидер партии «Кыргызстан» и еще более десяти депутатов не пришли на заседание.

«Это наша принципиальная позиция. Участвовавший [на заседании] Урмат Самаев, вышел из нашей партии, он теперь в “Мекеним Кыргызстан”.Поэтому мы отвечать за него не можем», — отметил он.

Кроме этого, Канатбек Исаев заявил, что слова поддержки в адрес Жапарова со стороны бывшего спикера Дастана Джумабекова на внеочередном заседании не отражают позицию партии «Кыргызстан».

Исаев также раскритиковал назначение Садыра Жапарова. По словам Исаева, если бы Жапаров был человеком, который чтит закон, который стремится стабилизировать ситуацию в стране, то его сторонники соблюдали бы порядок. Ранее Исаев упомянул о том, что на площади митингующие кидали камни и стреляли «при свете дня».

«Тот, кто пришел к власти, используя насилие, и дальше будет совершать преступления», — заявил Исаев.

Также он выразил сомнение в законности назначения Жапаровым нового главы МВД Улана Ниязбекова — сначала президент должен утвердить Жапарова на пост премьер-министра, затем он должен дать присягу и только потом решать кадровые вопросы.

Что касается отставки президента Сооронбая Жээнбекова, лидер «Кыргызстана» высказался против этого шага. По его мнению, это не приведет ни к чему хорошему, так как при отсутствии спикера парламента и.о. президента станет премьер-министр.

Парламент 10 октября на внеочередном заседании утвердил Садыра Жапарова на пост премьер-министра. Однако юристы и политики заявляют, что на заседании были нарушения и решения парламента не легитимны.

До этого 5 октября состоялся многотысячный митинг против результатов выборов в Жогорку Кенеш. Акция протеста переросла в столкновения с силовиками и захват «Белого дома».

В ночь на 6 октября митингующие освободили из колонии бывшего президента Алмазбека Атамбаева, бывшего премьер-министра Сапара Исакова, экс-депутата Садыра Жапарова и других чиновников и политиков.

Позже Центральный избирательный комитет признал результаты выборов недействительными.

10 октября правоохранители задержали бывшего президента и других заключенных, которые вышли на свободу на волне народных волнений. Генпрокуратура потребовала вернуться назад всех, кто покинул места заключения в ночь на 6 октября.