Привет! Это «Лукошко» — сервис, в котором вы можете загрузить фото интересующего вас политика (или, смеха ради, вас самих), чтобы узнать, как часто этот человек появлялся на ТВ.

На протяжении многих месяцев мы записывали 16 кыргызских телеканалов, чтобы проверить, все ли политики получают равное эфирное время. Очень скоро вы узнаете результаты нашего анализа!

А пока мы предлагаем вам самим проверить появление тех или иных политиков на Кыргызской Телерадиовещательной Корпорации — государственном ТВ, которое существует на налоги граждан Кыргызстана.

Нужно пройти по этой ссылке, выбрать файл с фотографией политика и нажать на кнопку «Найти похожие лица».

Параметр «схожесть лица можно регулировать»: максимальное значение 1, оптимальное — 0.7, но мы сильно не рекомендуем выбирать что-то меньше, чем 0,5.