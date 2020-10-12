Привет! Это «Лукошко» — сервис, в котором вы можете загрузить фото интересующего вас политика (или, смеха ради, вас самих), чтобы узнать, как часто этот человек появлялся на ТВ.
Открыть Лукошко
На протяжении многих месяцев мы записывали 16 кыргызских телеканалов, чтобы проверить, все ли политики получают равное эфирное время. Очень скоро вы узнаете результаты нашего анализа!
А пока мы предлагаем вам самим проверить появление тех или иных политиков на Кыргызской Телерадиовещательной Корпорации — государственном ТВ, которое существует на налоги граждан Кыргызстана.
Нужно пройти по этой ссылке, выбрать файл с фотографией политика и нажать на кнопку «Найти похожие лица».
Параметр «схожесть лица можно регулировать»: максимальное значение 1, оптимальное — 0.7, но мы сильно не рекомендуем выбирать что-то меньше, чем 0,5.
Почему это важно?
Во-первых, таких сервисов в Кыргызстане (а возможно и во всем мире) раньше не было.
Во-вторых, по закону ни у кого не должно быть преимущества, когда дело касается освещения по ТВ. Закон «Об Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики» говорит, что одна из главных задач КТРК:
освещение в равной мере деятельности всех ветвей государственной власти, избегая создания преимущественного положения отдельным государственным органам и организациям;
В третьих, в конце концов, КТРК финансируется из республиканского бюджета, а значит, народ Кыргызстана оплачивает работу КТРК из своих денег.
Заходите на «Лукошко» и проверяйте!
Авторы проекта: Алексей Гуляев, Хаким Давуров, Атай Нарынов и Ринат Тухватшин.