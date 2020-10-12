Заведующая пресс-службы Жогорку Кенеша Эльвира Козубекова опубликовала в своем фейсбуке фото разгромленного кабинета для парламентских журналистов после захвата Белого дома.

Это все, что я могу сказать вам о так называемой революции. Publicerat av Elvira Kozubekova Måndag 12 oktober 2020

Белый дом был захвачен в ночь с 5 на 6 октября, после протестов несогласных с выборами в парламент 4 октября.

Позже уже после захвата Белого дома, в здании произошел пожар, который приехали тушить три пожарных расчета.

В результате захвата, здание парламента было без охраны еще несколько дней, В Белом доме уничтожены многие документы, техника, стекла, выбиты двери, сломана мебель. Зал заседания парламентариев также был разгромлен митингующими.

Во время массовых протестов из нескольких колоний освободили бывшего президента Алмазбека Атамбаева, экс-премьер-министра Сапара Исакова, экс-мэра Албека Ибраимова и экс-депутата Садыра Жапарова.

Протесты продолжались несколько дней, затем 9 октября президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке и приказал Генеральному штабу ввести в столицу войска.

В то же время гражданское общество и активисты требовали депутатов Жогорку Кенеша 6-го созыва собраться и вывести страну из политического кризиса, однако депутаты смогли собраться лишь на третий раз в госрезиденции «Ала-Арча».

Там же, собравшаяся группа депутатов выбрала в качестве и.о премьер-министра страны Садыра Жапарова, которого во беспорядков выпустили из колонии его сторонники. Вице-спикер Мирлан Бакиров подписал постановление об избрании Жапарова, теперь его должен одобрить президент.

Часть депутатов и юристы называют избрание Жапарова не легитимным, так как во время заседания были нарушены законы — не соблюдалась тайна голосования, есть сомнения по поводу кворума, возникают и вопросы к переданным доверенностям.