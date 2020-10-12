Пресс-служба правительства уже начала называть Садыра Жапарова премьер-министром. Жапаров тоже считает себя легитимным главой кабинета министров.

Скриншот официального сайта правительства Кыргызстана

Он уже сделал первое кадровое назначение и представил личному составу МВД нового и.о. министра внутренних дел Улана Ниязбекова.

Кроме того, он поручил обеспечить стабильность отопительного сезона, а также общественную безопасность.

«Важно сохранить стабильность для дальнейшего развития страны. Все госорганы должны работать в штатном режиме. Задачи, стоящие перед нами, в том числе по оптимизации системы госуправления и сокращению бюрократических препонов, реализации мер по восстановлению экономической активности и поддержки бизнеса, должны быть решены в сжатые сроки», — сказал он.

При этом законность нахождения Садыра Жапарова не только в должности премьера, но даже и в должности и.о.главы кабмина оспаривается до сих пор.

На пост и.о. премьер-министра Жапарова избрала группа депутатов в госрезиденции 10 октября. Однако уже на следующий день некоторые депутаты стали заявлять, что на заседании не было кворума. Кроме того, юристы заявляют, что была нарушена тайна голосования. Также некоторые нардепы жаловались на давление со стороны криминалитета, который поддерживает Жапарова.

Пока до конца остается невыясненным вопрос с судимостью Садыра Жапарова. Политика освободили в ночь на 6 октября из колонии, где он отбывал десятилетний срок по обвинению в финансировании массовых беспорядков и захвате в заложники губернатора Иссык-Кульской области в 2013 году. 6 октября у него на руках оказалось постановление Верховного суда о том, что его дело отправлено на пересмотр. Однако до этого ему не удавалось добиться пересмотра дела.

Первая вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева накануне напомнила, что называть Жапарова премьером рано, так как нет официального постановления парламента и соответствующего указа президента.

Кроме того, по законодательству республики после отставки премьера Кубатбека Боронова, которую уже принял президент, временно его обязанности должен исполнять первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков.