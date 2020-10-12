Ошский городский суд 9 октября приговорил бывшего акима Кара-Суйского района Ошской области Тилека Матраимова к заключению под стражу сроком на один месяц. Матраимов пробудет в СИЗО главного управления ГКНБ по городу Ош и Ошской области до 9 ноября.

9 октября пресс-служба Госкомитета нацбезопасности сообщила, что узбекские власти передали Тилека Матраимова и двоих мужчин Кыргызстану. Сейчас они водворены в СИЗО ГКНБ, по факту незаконного пересечения госграницы начато досудебное производство.

«9 октября 2020 года узбекские пограничники передали кыргызской стороне нарушителей государственной границы: Матраимова Тилека 1967 года рождения, Кочкорбаева Зиябиддинбека 1989 года рождения и Ахмедова Махсуда 1979 года рождения», — сообщили в ГКНБ.

Пограничники Узбекистана задержали мужчин еще 6 октября при попытке незаконно пересечь границу. В этот день Тилек Матраимов покинул должность акима Кара-Сууйского района.

Матраимов много лет был главой Кара-Сууйского района, очень важного для кыргызской политики — в нем проживают более 440 тысяч человек. Это больше, чем численность населения Таласской и Нарынской областей.

5 октября в Бишкеке прошел митинг против результатов выборов в парламент. По итогам выборов, большинство мест в парламенте могли получить провластная «Биримдик», связанная с кланом Жээнбековых, и «Мекеним Кыргызстан», связанная с кланом Матраимовых.

Клан Матраимовых — влиятельная семья, состоящая из кыргызских политиков и чиновников. От «Мекеним Кыргызстан» в парламент должен был пройти Искендер Матраимов. Еще один флиятельный член клана — Райымбек Матраимов, бывший зампред таможни и фигурант журналистских расследований о коррупции и контрабанде.

За время агитационного периода обе партии — «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» — обвиняли в подкупе голосов, применении админресурса и других нарушениях. Также обе партии использовали многочисленных фейков, дискредитирующих оппонентов.

Мирный митинг против итогов выборов после разгона, вечером 5 октября, обернулся протестом и захватом Белого дома. Члены «Мекеним Кыргызстан» начали удалять посты с агитацией партии, исчез из соцсетей и аккаунт политобъединения.

Тилек Матраимов пытался покинуть Кыргызстан через кыргызско-узбекскую границу. Где находятся другие члены влиятельного клана, замешанного в коррупции, неизвестно. Искендер Матраимов и его сторонники поддержали кандидатуру экс-депутата Садыра Жапарова на пост премьера, также они выступают против импичмента президенту Сооронбаю Жээнбекову.

Информацию о том, что Жапарова поддержал депутат Искендер Матраимов, сообщил политик Мыктыбек Абдылдаев. Кроме того, другие депутаты 6 созыва сообщили, что их пытались запугать для того, чтобы премьером был назначен вызволенный 5 октября из заключения Садыр Жапаров.