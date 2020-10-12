Пресс-служба Центризбиркома сообщила, что повторные парламентские выборы еще не назначены. По избирательному законодательству, ЦИК должна определиться с датой повторного голосования до 6 ноября. При этом, сроки избирательных действий сокращаются на одну треть.

«Если парламентские выборы проводятся в течение срока не менее 90 дней, то повторные выборы должны пройти в двухмесячный срок с момента назначения. Если выборы будут назначены до 20 октября, то они будут проведены в декабре», — рассказала глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова в интервью каналу ЭлТР.

Но до этого члены Центризбиркома предлагают парламентариям действующего созыва собраться и внести поправки в избирательное законодательство для того, чтобы исключить еще один кризис после выборов.

По мнению Шайлдабековой, для этого нужно обеспечить «более широкое представительство политсил» в предстоящих выборах. Глава ЦИК считает, что этой цели могут послужить снижение как избирательного залога, так и процентного порога для прохождения партий в парламент. Сейчас партиям нужно внести 5 млн сомов на счет комиссии для участия в выборах и набрать более 7% голосов избирателей по всей стране и 0,7% в каждой области, а также в городах Бишкек и Ош.

Кроме этого, комиссия предлагает сделать так, чтобы кыргызстанцы могли подать заявление по форме №2 лишь один раз не позднее 30 дней до голосования. При этом гражданин сможет поменять свой избирательный участок только для голосования в другой области.

«Это позволит нам обеспечить большую достоверность обработки, поскольку получение огромного числа заявлений по форме №2 — почти полмиллиона [на прошедших выборах] — тоже вызвало определенные ошибки при определении граждан на участки», — сказала Шайлдабекова.

Форма №2 позволяет избирателям голосовать там, где им удобно. Но некоторые партии использовали ее для того, чтобы у них было больше голосов в нужных им регионах, подкупая избирателей.

В пресс-службе ЦИК уточнили, что комиссия может назначить повторные выборы, не дожидаясь изменений в избирательное законодательство.

Заявление 12 партий о нарушениях в ходе выборов

7 октября 12 политобъединений, участвовавших в выборах, написали заявление в ЦИК о нарушениях на выборах в парламент. Центризбирком 9 октября направил заявление о нарушениях со стороны партий «Мекеним Кыргызстан», «Биримдик» и «Кыргызстан» во время выборов в Генпрокуратуру и МВД для дачи правовой оценки.

Шайлдабекова объяснила это тем, что те нарушения, которые описывают заявители, подпадают под Уголовный кодекс и Кодексом о нарушениях.

Партии просили отменить регистрацию списка кандидатов от «Биримдика», «Мекеним Кыргызстана» и «Кыргызстана», назначить новые выборы и принять меры в отношении партий-нарушителей в соответствие с законом. Партии сообщили, что готовы передать фото, видео и другие материалы, доказывающие нарушения со стороны трех политобъединений.

Однако, по словам главы ЦИК, действующий закон дает право комиссии ограничить участие в повторных выборах только тех кандидатов, которые допустили нарушения в предыдущих выборах. Поэтому Центризбирком предлагает действующему парламенту также рассмотреть ответственность партий, действия которых послужили основанием для признания итогов выборов недействительными.

Постановление ЦИК о признании итогов выборов недействительными

*Партию «Биримдик» называют «провластной» из-за того, что от нее баллотировался брат президента Сооронбая Жээнбекова Асылбек. «Мекеним Кыргызстан» же связывают с кланом Матраимовых — в ее списке находился депутат Искендер Матраимов. А его родной брат бывший зампреда Таможни Райымбек замешан в вывозе из страны более $700 млн через коррупционные схемы. От «Кыргызстана» в выборах участвовали многие действующие депутаты парламента, а также уже бывший спикер Дастан Джумабеков. Эту партию называют лояльной власти. По предварительным итогам выборов, эти три политобъединения могли получить большую часть мандатов парламента нового созыва.

«Это издевательство над избирательным процессом»

ЦИК 6 октября отменила результаты выборов в целях «недопущения роста напряженности в обществе, содействия стабильности и гражданскому миру и согласию».

Правозащитная организация «Коалиция за демократию и гражданское общество» пыталась обжаловать решение ЦИК от 6 октября об аннулировании итогов выборов. Главной причиной для этого было обоснование для признания выборов несостоявшимися — сложившаяся общественно-политическая ситуация в стране.

«Такая формулировка решения со стороны ЦИК является недопустимой и грубо нарушает нормы избирательного законодательства. Таким решением ЦИК в очередной раз показывает свою непрозрачность в принятии решений и отсутствие принципа “законности” как такового», — считают правозащитники.

«Коалиция за демократию и гражданское общество» пишет, что вместо политических аспектов, ЦИК должна была указать основной причиной именно нарушения во время голосования 4 октября. Такое же мнение сразу после объявления комиссии о своем решении высказала и член ЦИК Атыр Абдрахматова.

«ЦИК не предоставила ни единого доказательства о нарушениях, в связи с которым были отменены итоги выборов, не предоставили ни одного факта на чем основывалось бы их решение. Представители ЦИК сообщили о том, что до сих не получили протоколов из территориальных избирательных комиссий, то есть никаких итогов ЦИК не подвела, при этом отменяет их», — пишут правозащитники из коалиции.

Административный суд Бишкека 9 октября отказался отменять решение Центризбиркома, обосновав свой отказ тем, что ЦИК не нарушила права избирателей своим решением об аннулировании итогов выборов.

Решение админсуда

«“Коалиция за демократию и гражданское общество” со всей ответственностью заявляет о незаконности действий ЦИК, которые направлены лишь на то, чтобы ЦИК сохранила лицо, после провального выборного процесса, прошедшего с огромным множеством нарушений, которые ЦИК отказывалась фиксировать и очевидным преимуществом одних политических партий над другими.

В настоящее время ЦИК пытается исказить правду, но мы должны показать ЦИК, что мы все видели эти многочисленные нарушения с их стороны. Это издевательство над избирательным процессом. Мы должны показать, что эти действия с их стороны не останутся безнаказанными», — заявили правозащитники.

Поствыборный кризис

Во время выборов в парламент 4 октября наблюдатели сообщали о множественных нарушениях со стороны представителей конкурирующих партий. По предварительным итогам, лидерами выборов были политобъединения «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан». На следующий день почти все политпартии заявили, что недовольны итогами голосования и не признают их.

В ночь с пятого октября на шестое в результате народных волнений было захвачено здание парламента, что положило начало политическому кризису, который длится и по сей день.

С тех пор депутаты действующего созыва собирались три раза для решения разных вопросов: избрание спикера, выдвижение кандидатуры на пост премьер-министра и утверждение состава нового правительства. Однако после каждого раза из-за заявлений депутатов об отсутствии кворума подвергается сомнению легитимность всех решений парламента.