ЦИК отказала лидеру партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву в возврате депутатского мандата. Комиссия рассмотрела заявление политика 12 октября.

«Причиной отказа стало отсутствие вакантного места в парламенте, но вопрос остаётся открытым», — сообщили в пресс-службе ЦИК.

Однако всё ещё непонятно, кто в Кыргызстане сейчас входит в действующий состав парламента — перед выборами в Жогорку Кенеш 4 октября, некоторые нардепы VI созыва сдали свои мандаты и вошли в новые партии.

6 октября ЦИК признала результаты голосования недействительными. Такое решение комиссия приняла на фоне массовых протестов в столице, которые начались 5 октября. Тогда тысячи несогласных с результатами голосования вышли на центральные улицы с требованием провести повторные выборы.

Митинг перерос в столкновения между протестующими и силовиками. Последние стреляли резиновыми пулями и пускали светошумовые гранаты. Около 100 человек были ранены, погиб 19-летний парень.

Сам Текебаев не участвовал в акциях протеста и не появлялся на площади, в том время как его однопартийцы активно поддерживали позицию граждан, которые требовали провести честные выборы.

Там же присутствовал и Тилек Токтогазиев — один из кандидатов партии «Ата Мекен», который позже во время столкновений был ранен в голову. Митингующие предложили сначала его кандидатуру на пост премьер-министра, а затем объединились вокруг Омурбека Бабанова.

На внеочередном заседании 10 октября часть депутатов выбрали и.о. главы правительства освобожденного из СИЗО в ночь на 6 октября Садыра Жапарова. Политик отбывал десятилетний срок по обвинению в финансировании массовых беспорядков и захвате в заложники губернатора Иссык-Кульской области в 2013 году.

Многие юристы и оппозиционные депутаты считают заседание нелегитимным, объясняя это тем, что во время избрания Жапарова были нарушены нормы Конституции и других законов.