В городе Ош открыли круглосуточный стационар для больных коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города Ош.

Стационар открылся в спортзале школы №52 в микрорайоне Ак-Тилек. По словам пресс-секретаря мэрии Оша Азамата Абсаттарова, стационар предназначен для 50 пациентов.

«Ситуация в городе обостряется. Девять пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, ещё 53 пациента — в тяжелом. Также за прошедшие сутки умер один человек», — сказал Абсаттаров.

Во время острой эпидемиологической ситуации в городе были открыты несколько стационаров. После того как ситуация нормализовалась они были законсервированы.

За последние сутки в Кыргызстане коронавирус был выявлен у 298 человек, 33 из них зарегистрированы в городе Ош. Всего по республике зарегистрировано уже 49 528 случаев, из них 3 734 в Оше.