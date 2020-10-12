Вице-спикер парламента и лидер партии «Мекеним Кыргызстан» Мирлан Бакиров подписал постановление парламента о назначении Садыра Жапарова премьер-министром Кыргызстана. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе парламента.

Теперь постановление парламента должен подписать президент Сооронбай Жээнбеков для того, чтобы Жапаров стал полноправным главой кабмина.

Часть действующих депутатов без возражений поддержали кандидатуру Жапарова на прошедшем 10 октября внеочередном заседании в госрезиденции «Ала Арча». Также единогласно были одобрены программа и состав правительства, которые предложил Жапаров.

Точнее, ничего нового кандидат в премьер-министры не предложил, сказав, что у него было «слишком мало времени» для этого. Однако он пообещал «ввести больше молодежи» в состав правительства.

Жапарова еще не утвердили окончательно на пост главы кабмина, но пресс-служба правительства в своих сообщениях уже называет его премьер-министром. А сегодня Жапаров уже провел свое первое совещание в качестве и.о. главы правительства, на котором представил нового и.о. главы МВД Улана Ниязбекова.

«Кворума не было»

Однако не все согласны с назначением Жапарова на пост премьер-министра страны. Сразу несколько действующих депутатов заявили, что на том заседании парламента в госрезиденции, на котором утверждали кандидатуру Жапарова, не было кворума — достаточного количества нардепов. Кроме того, на том же заседании с себя снял полномочия новоизбранный спикер парламента Мыктыбек Абдылдаев.

Поэтому депутаты Аида Касымалиева, Наталья Никитенко, Дастан Бекешов и Канат Исаев считают решения, принятые тогда парламентариями, нелегитимными. Кроме этого, нардепы сообщили, что, по регламенту, кандидатуру Жапарова должны были сначала обсудить в комитетах, во фракциях и коалиции большинства.

Также Никитенко и Касымалиева заявили, что на депутатов в тот день было оказано давление с угрозами. В частности, вице-спикерка Касымалиева написала, что ей угрожает Урмат Самаев — кандидат от «Мекеним Кыргызстан», замешанный в стычке контрабандистов в 2019 году. Депутатки собираются оспаривать легитимность заседания в суде.

12 октября пресс-служба парламента опубликовала список депутатов, присутствовавших 10 октября на заседании в госрезиденции, а также тех, кто передал доверенности от своего имени на коллег. На них видно, что на заседание зарегистрировано 54 депутата и 10 доверенностей.