Лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров побеседовал с изданием «Азаттык» по поводу сложившейся политической ситуации. Интервью было опубликовано 12 октября.

По словам Мадумарова, если президент Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку, то в стране не останется ни одного легитимного госоргана, потому что шестой созыв Жогорку Кенеша заканчивает свою работу через две недели.

«В течение двух недель все нужно привести в правовое русло. Все хорошо знают, что Жээнбеков — президент, которого я не признаю. Но сегодня кроме этого человека никто не сможет урегулировать ситуацию в стране. Поэтому слова о том, что он должен уйти [в отставку] в течение трех или пяти дней, создают опасность в стране», — сказал Мадумаров.

Избранный 10 октября частью депутатов на пост премьер-министра Садыр Жапаров заверил собравшихся в резиденции «Ала-Арча» депутатов, что президент Жээнбеков напишет заявление об уходе в течение двух-трех дней.

Также Мадумаров призвал Жээнбекова утвердить день выборов депутатов в Жогорку Кенеш. По его словам, президенту во время принятия решения необходимо будет учесть сегодняшнюю ситуацию, пандемию коронавируса и бюджет.

«Президент клялся, что будет выполнять все требования Конституции безоговорочно. Требование Конституции на сегодняшний день таково — нужно сформировать легитимную исполнительную власть. […] Если Жээнбеков не подготовит выборы в Жогорку Кенеш, то это должен сделать ЦИК. По нашим подсчетам, выборы должны пройти 13 или 20 декабря», — объяснил лидер «Бутун Кыргызстан».

Пять дней политического кризиса

Утром 5 октября в Бишкеке начался мирный митинг несогласных с итогами выборов в парламент. Но ближе к наступлению темноты небольшая часть протестующих направилась к забору Белого дома и стала его расшатывать.

Тогда правоохранители, весь день дежурившие на улицах в полной амуниции, стали разгонять митинг. Силовики использовали водометы, резиновые пули, газ, светошумовые гранаты. Митингующие в ответ бросали камни и палки. В ходе разгона погиб 19-летний юноша, получивший ранения, несовместимые с жизнью.

После полуночи расклад сил изменился и в какой-то момент протестующим удалось захватить Белый дом. К этому времени раненые были с обеих сторон.

После протестующие пошли к ГКНБ и выломали ворота. В спецслужбе сказали, что не хотят конфликта, и выпустили из местного СИЗО бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Освободили и его приближенных — бывшего премьера Сапара Исакова и бывших телохранителей.

В то же время сторонники оппозиционного Атамбаеву политика Садыра Жапарова вызволили его из мест заключения и привели на площадь Ала-Тоо. Они стали требовать назначения политика на пост премьер-министра или президента.

Агрессивно настроенные мужчины вплоть до 10 октября требовали назначения Жапарова на политический пост, пытались громить магазины, угрожали журналистам. А 9 октября они напали на митинг против ОПГ, в котором участвовали и Атамбаев со сторонниками, и молодые политики, не связанные с бывшим президентом.

Во время столкновения сторонников Жапарова и оппозиционеров в автомобиль Атамбаева четырежды выстрелил неизвестный мужчина. Садыр Жапаров, после акций протеста избранный премьер-министром группой депутатов, заявил, что покушение инсценировал сам Атамбаев.

Постановление о назначении Садыра Жапарова на пост и.о. премьер-министра подписал вице-спикер парламента Мирлан Бакиров 12 октября. Он шел на выборы от партии «Мекеним Кыргызстан», которая связана с кланом Матраимовых.

Теперь постановление о назначении Жапарова должен подписать президент Сооронбай Жээнбеков. Но, согласно Конституции, Жапаров может стать главой кабмина даже без одобрения президента. Также президент может вернуть постановление в парламент на доработку.