Вице-спикер парламента Мирлан Бакиров заявил, что никто не заставлял его подписывать постановление о назначении Садыра Жапарова премьер-министром и утверждении состава и программы правительства.
«Как спикер того заседания, на котором было принято решение, я должен был подписать постановление после того, как общий отдел рассмотрел и подписал документ», – сказал Бакиров в интервью «Азаттыку».
Он отметил, что сейчас легитимны только президент и Жогорку Кенеш, поэтому до проведения новых парламентских выборов и избрания правительства Сооронбай Жээнбеков должен оставаться на посту. Кроме того, нынешний временный состав кабинета министров может полноценно приступить к работе после издания президентом указа и принесения присяги в парламенте.
Лидер партии «Мекеним Кыргызстан» и вице-спикер Мирлан Бакиров 10 октября подписал постановление об утверждении состава и программы правительства на внеочередном заседании парламента.
Позже другой вице-спикер Аида Касымалиева на своей странице в фейсбуке написала, что «даже если вице-спикера Мирлана Бакирова вынудили подписать, ничего не изменилось. Незаконное остается незаконным».
Теперь президент Сооронбай Жээнбеков может подписать постановление парламента или направить свои возражения парламенту, чтобы их доработали.
«Президент в трехдневный срок издает указ о назначении премьер-министра и остальных членов правительства. В случае если президент в вышеуказанный срок не издает указ о назначении премьер-министра и членов правительства, они считаются назначенными», — говорится в статье 84, пункте 5 Конституции Кыргызстана.
Часть действующих депутатов без возражений поддержали кандидатуру Жапарова на прошедшем 10 октября внеочередном заседании в госрезиденции «Ала Арча». Также единогласно были одобрены программа и состав правительства, которые предложил Жапаров.
Точнее, ничего нового кандидат в премьер-министры не предложил, сказав, что у него было «слишком мало времени» для этого. Однако он пообещал «ввести больше молодежи» в состав правительства.
Жапарова еще не утвердили окончательно на пост главы кабмина, но пресс-служба правительства в своих сообщениях уже называет его премьер-министром. А сегодня Жапаров уже провел свое первое совещание в качестве и.о. главы правительства, на котором представил нового и.о. главы МВД Улана Ниязбекова.
«Кворума не было»
Однако не все согласны с назначением Жапарова на пост премьер-министра страны. Сразу несколько действующих депутатов заявили, что на том заседании парламента в госрезиденции, на котором утверждали кандидатуру Жапарова, не было кворума — достаточного количества нардепов. Кроме того, на том же заседании с себя снял полномочия новоизбранный спикер парламента Мыктыбек Абдылдаев.
Поэтому депутаты Аида Касымалиева, Наталья Никитенко, Дастан Бекешов и Канат Исаев считают решения, принятые тогда парламентариями, нелегитимными. Кроме этого, нардепы сообщили, что, по регламенту, кандидатуру Жапарова должны были сначала обсудить в комитетах, во фракциях и коалиции большинства.
Также Никитенко и Касымалиева заявили, что на депутатов в тот день было оказано давление с угрозами. В частности, вице-спикерка Касымалиева написала, что ей угрожает Урмат Самаев — кандидат от «Мекеним Кыргызстан», замешанный в стычке контрабандистов в 2019 году. Сам Самаев назвал эти обвинения «ложью».
12 октября пресс-служба парламента опубликовала список депутатов, присутствовавших 10 октября на заседании в госрезиденции, а также тех, кто передал доверенности от своего имени на коллег. На них видно, что на заседание зарегистрировано 54 депутата и 10 доверенностей.
Сам Садыр Жапаров на пресс-конференции после своего избрания заявил, что официально вступил в должность и приступает к работе.