Вице-спикер парламента Мирлан Бакиров заявил, что никто не заставлял его подписывать постановление о назначении Садыра Жапарова премьер-министром и утверждении состава и программы правительства.

«Как спикер того заседания, на котором было принято решение, я должен был подписать постановление после того, как общий отдел рассмотрел и подписал документ», – сказал Бакиров в интервью «Азаттыку».

Он отметил, что сейчас легитимны только президент и Жогорку Кенеш, поэтому до проведения новых парламентских выборов и избрания правительства Сооронбай Жээнбеков должен оставаться на посту. Кроме того, нынешний временный состав кабинета министров может полноценно приступить к работе после издания президентом указа и принесения присяги в парламенте.

Лидер партии «Мекеним Кыргызстан» и вице-спикер Мирлан Бакиров 10 октября подписал постановление об утверждении состава и программы правительства на внеочередном заседании парламента.

Позже другой вице-спикер Аида Касымалиева на своей странице в фейсбуке написала, что «даже если вице-спикера Мирлана Бакирова вынудили подписать, ничего не изменилось. Незаконное остается незаконным».

Даже если это правда, что вице-спикера М.Бакирова вынудили подписать. Ничего не изменилось. Незаконное остается… Publicerat av Aida Kasymalieva Måndag 12 oktober 2020

Теперь президент Сооронбай Жээнбеков может подписать постановление парламента или направить свои возражения парламенту, чтобы их доработали.

«Президент в трехдневный срок издает указ о назначении премьер-министра и остальных членов правительства. В случае если президент в вышеуказанный срок не издает указ о назначении премьер-министра и членов правительства, они считаются назначенными», — говорится в статье 84, пункте 5 Конституции Кыргызстана.

Часть действующих депутатов без возражений поддержали кандидатуру Жапарова на прошедшем 10 октября внеочередном заседании в госрезиденции «Ала Арча». Также единогласно были одобрены программа и состав правительства, которые предложил Жапаров.

Точнее, ничего нового кандидат в премьер-министры не предложил, сказав, что у него было «слишком мало времени» для этого. Однако он пообещал «ввести больше молодежи» в состав правительства.

Жапарова еще не утвердили окончательно на пост главы кабмина, но пресс-служба правительства в своих сообщениях уже называет его премьер-министром. А сегодня Жапаров уже провел свое первое совещание в качестве и.о. главы правительства, на котором представил нового и.о. главы МВД Улана Ниязбекова.

«Кворума не было»

Однако не все согласны с назначением Жапарова на пост премьер-министра страны. Сразу несколько действующих депутатов заявили, что на том заседании парламента в госрезиденции, на котором утверждали кандидатуру Жапарова, не было кворума — достаточного количества нардепов. Кроме того, на том же заседании с себя снял полномочия новоизбранный спикер парламента Мыктыбек Абдылдаев.

Поэтому депутаты Аида Касымалиева, Наталья Никитенко, Дастан Бекешов и Канат Исаев считают решения, принятые тогда парламентариями, нелегитимными. Кроме этого, нардепы сообщили, что, по регламенту, кандидатуру Жапарова должны были сначала обсудить в комитетах, во фракциях и коалиции большинства.

Также Никитенко и Касымалиева заявили, что на депутатов в тот день было оказано давление с угрозами. В частности, вице-спикерка Касымалиева написала, что ей угрожает Урмат Самаев — кандидат от «Мекеним Кыргызстан», замешанный в стычке контрабандистов в 2019 году. Сам Самаев назвал эти обвинения «ложью».

12 октября пресс-служба парламента опубликовала список депутатов, присутствовавших 10 октября на заседании в госрезиденции, а также тех, кто передал доверенности от своего имени на коллег. На них видно, что на заседание зарегистрировано 54 депутата и 10 доверенностей.

Сам Садыр Жапаров на пресс-конференции после своего избрания заявил, что официально вступил в должность и приступает к работе.