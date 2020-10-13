Депутат парламента Дастан Бекешев 12 октября опубликовал у себя на фейсбуке возможные варианты выхода Кыргызстана из сложившегося политического кризиса.

По его словам, его коллеги сообщают, что Верховный суд может признать состоявшимися парламентские выборы 4 октября. При этом рассматриваются несколько «компромиссных вариантов, которые противоречат всем законам»:

Признать выборы состоявшимися, а после принять поправки о снижении избирательного порога до 3% с приданием обратной силы закону;

Признать выборы состоявшимися, а «Мекеним Кыргызстан» исключить из распределения депутатских мандатов (либо через ЦИК, либо через суд).

Бекешев отметил, что в резиденции президента рассматриваются различные варианты, но многие из них незаконны.

«Я надеюсь, что Сооронбай Жээнбеков не будет принимать дурацких советов от интриганов и не станет вмешиваться в правосудие. Итоги выборов должны оставаться недействительными, а парламенту 6 созыва нужно принять поправки по снижению избирательного порога до 3%, и затем ЦИКу следует объявить повторные выборы. Хотя поправки в закон и повторные выборы могут идти параллельно», – написал он.

Некоторые коллеги сообщают, что завтра от Верховного суда мы можем получить интересное и неожиданное решение по… Publicerat av Dastan Bekeshev Måndag 12 oktober 2020

Ранее Центральная избирательная комиссия сообщила, что повторные парламентские выборы еще не назначены. По избирательному законодательству, ЦИК должна определиться с датой повторного голосования до 6 ноября. При этом, сроки избирательных действий сокращаются на одну треть.

«Если парламентские выборы проводятся в течение срока не менее 90 дней, то повторные выборы должны пройти в двухмесячный срок с момента назначения. Если выборы будут назначены до 20 октября, то они будут проведены в декабре», — рассказала глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Но до этого члены ЦИК предлагают парламентариям действующего созыва собраться и внести поправки в законодательство для того, чтобы исключить еще один кризис после выборов. В ЦИК считают, что нужно снизить как избирательный залог, так и процентный порог для прохождения партий в парламент. Сейчас партиям нужно внести 5 млн сомов на счет комиссии для участия в выборах и набрать более 7% голосов избирателей по всей стране и 0,7% в каждой области, а также в городах Бишкек и Ош.

Кроме этого, комиссия предлагает сделать так, чтобы кыргызстанцы могли подать заявление по форме №2 лишь один раз не позднее 30 дней до голосования. При этом гражданин сможет поменять свой избирательный участок только для голосования в другой области.

Форма №2 позволяет избирателям голосовать там, где им удобно. Но некоторые партии использовали ее для того, чтобы у них было больше голосов в нужных им регионах, подкупая избирателей.

Политический кризис

В Кыргызстане в ночь на 6 октября начался политический кризис после того, как тысячи людей вышли на митинг и выступили против итогов парламентских выборов.

Вечером того же дня протестующие заняли Белый дом и другие государственные здания. Были освобождены из мест заключения несколько бывших политиков, в том числе бывший президент Алмазбек Атамбаев и бывший депутат Жогорку Кенеша Садыр Жапаров.

ЦИК в итоге признала выборы недействительными, а на пост премьер-министра стал претендовать Жапаров, так как Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков принял отставку Боронова и пообещал сам уйти со своего поста после того, как парламент утвердит кандидатуру премьер-министра и состав кабинета министров.

Депутаты парламента собирались трижды, дважды они проголосовали за Садыра Жапарова. Однако оба раза часть парламентарием заявляла, что на заседаниях не было кворума, а также говорила о давлении на нардепов со стороны криминала. В результате некоторые парламентарии и юристы не признают Жапарова легитимным премьер-министром, а Жээнбеков пока находится на своем посту.

Тем не менее, вице-спикер и лидера партии «Мекеним Кыргызстан» Мирлан Бакиров уже подписал постановление о назначении Жапарова премьер-министров. Документ уже направлен на подпись президенту, который в течение трех дней должен его подписать или вернуть с возражениями. Если президент ничего делать не станет, то, согласно Конституции, Жапаров все равно будет считаться назначенным премьер-министром.

По предварительным итогам выборов 4 октября в парламент проходили 3 партии, считающиеся провластными – «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан».

Партию «Биримдик», которая шла на эти выборы под номером один, называли партией власти, так как в числе кандидатов от партии значится брат президента Сооронбая Жээнбекова — Асылбек Жээнбеков.

А партию «Мекеним Кыргызстан», которая соперничала с «Биримдик», связывают с влиятельным кланом Матраимовых. Один из членов этого клана — Искендер Матраимов — значится в списке партии под номером 10.

Искендер Матраимов родной брат экс-таможенника Райымбека Матраимова — главного фигуранта расследования «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о незаконном выводе из Кыргызстана 700 миллионов долларов.