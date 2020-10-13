Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности сообщила, что сотрудники ГКНБ задержали бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

Сейчас Зилалиев находится в СИЗО ГКНБ. Бывшего вице-премьера освободили из следственного изолятора Госкомитета нацбезопасности 7 октября после массовых беспорядков и захвата Белого дома.

Зилалиева выпустили на основании прошения его юристов. Как сообщает Kaktus.Media, cудья Сатырбек уулу Максат разрешил Зилалиеву находиться под домашним арестом и по первому требованию являться в суд.

Бывший вице-премьер был одним из тех, кого освободили митингующие после захвата Белого дома. В ночь с 5 на 6 октября из СИЗО также выпустили бывшего президента Алмазбека Атамбаева, а экс-премьер-министра Сапара Исакова и экс-депутата Садыра Жапарова освободил из колоний.

Последнего позже группа депутатов назначила на место и.о премьер-министра, при этом другие депутаты все еще сомневаются в легитимности этого решения. Несмотря на возражения некоторых парламентариев, вице-спикер и лидер партии «Мекеним Кыргызстан» Мирлан Бакиров подписал постановление парламента о назначении Жапарова главой кабмина.

Дуйшенбека Зилалиева задержали в декабре 2018 года по подозрению в «незаконном обогащении». Тогда у него нашли незадекларированный 1 миллион долларов, квартиры, офисные помещения и драгоценности. При этом официальные доходы Зилалиева и его супруги были намного меньше.

5 октября 2020 года Первомайский районный суд признал Зилалиева виновным, за что он получил девять лет тюрьмы с лишением права занимать должности на государственной службе сроком до трех лет.