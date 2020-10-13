Экс-заместитель секретаря Совета безопасности Омурбек Суваналиев в интервью «АКИpress» дал свою оценку политической ситуации в Кыргызстане. По его словам, все беспорядки, которые происходят с 5 октября в стране, «бардак» и беззаконие связаны с тем, что во власти находятся члены ОПГ.

«Все, которых выпустили с 5 на 6 октября, побывали в поле деятельности вора в законе. Криминал никогда не отпускает чиновников из своего поля зрения. Поэтому криминалу очень легко ими управлять. Все чиновники становятся “шестерками” криминала, ими рулят. За стенами тюрем их приучили жить по понятиям. У них всегда есть связь с криминалом. Поэтому на сегодня вот такой бардак получился — ОПГ управляют всеми», — заявил Суваналиев.

По его словам, криминальное общество имеет большую власть и многие политики, которые не связаны с ОПГ, боятся за свою жизнь.

«Я ранее говорил […], что многие политические деятели запуганы организованной преступностью и организованная преступность идет во власть. […] Расклад сейчас один — криминал взял верх над политиками. Все политики боятся, что их побьют, на фирмы наедут, дома подожгут, будут данью облагать и так далее», — считает он.

Суваналиев отметил, что именно по этой причине, многие чиновники стали открыто заявлять в СМИ о давлении и угрозах.

«Сейчас вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева начала про это говорить и другие, потому что государство их не защищает. Государство не защищает ни бизнес, ни своих граждан. Преступное сообщество уже пошло во власть. Когда организованная преступность смыкается с государственными чиновниками-коррупционерами, это уже называется мафия. Вот эта мафия в прямом смысле сегодня диктует и рулит государством», — заявил Суваналиев.

О назначении Жапарова главой кабмина

Суваналиев считает, что назначение освободившегося из мест заключения экс-депутата Садыра Жапарова было нелегитимным. По его словам, после выхода из колонии Жапарову не должны были позволить занять должность главы правительства.

«Отсидевшие люди живут по понятиям. Поэтому их нужно реабилитировать. Если они идут на должность, то им нужна реабилитация. С первых дней и до сегодня он нелегитимный. Почему? Только по одной причине — они законы не знают. Всем очевидно, что сегодня Садыр Жапаров нелегитимен», — считает Суваналиев.

Суваналиев просит властей обратить внимание на то, что никто из соседних государств не поздравил Жапарова с назначением на должность и.о. премьер министра.

«На сегодня тоже нет того, что его признали другие государства. Никто не признал. А как работать правительству, если его не признают наши соседи и стратегические партнеры? Все они обеспокоены криминализацией общества. Нельзя на площади допускать назначения премьер-министра», — сказал он.

Омурбек Суваналиев уже не первый раз обращается с громкими заявлениями о членах ОПГ, которые по его словам, контролируют власть в Кыргызстане.

19 августа на съезде партии «Бутун Кыргызстан», от которой он баллотировался, Суваналиев заявил, что за подвластными партиями якобы стоит криминальный авторитет Камчы Кольбаев. При этом подвластными партиями Суваналиев назвал «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Замандаш».

Из колонии в кресло премьера

Садыр Жапаров был избран и.о. премьер-министра страны на внеочередном заседании депутатов парламента 10 октября.

Однако многие депутаты и юристы считают, что его выдвижение и назначение на должность главы кабмина прошло с нарушениями Конституции.

Окончательно на этот пост Жапарова ещё не утвердили. 12 октября вице-спикер, лидер партии «Мекеним Кыргызстан» Мирлан Бакиров подписал постановлении о его назначении и теперь в течение трёх дней документ должен утвердить президент.

Однако, согласно Конституции, если даже президент не подпишет указ о назначении Жапарова, то последний всё равно станет премьер-министром.

«Президент в трехдневный срок издает указ о назначении премьер-министра и остальных членов правительства. В случае если президент в вышеуказанный срок не издает указ о назначении премьер-министра и членов правительства, они считаются назначенными», — говорится в статье 84, пункте 5 Конституции Кыргызстана.

Жапарова выдвинули в премьеры спустя 5 дней после того, как его соратники помогли ему освободиться из заключения.

До ночи 6 октября он отбывал срок в колонии за организацию и финансирование митинга в 2013 году. Жапарова тогда приговорили к 10 годам колонии усиленного режима. Но после освобождения Жапарова Верховный суд отправил его дело на доследование по вновь открывшимся обстоятельствам, аннулировав предыдущие судебные решения.