1 min read

УВД Ленинского района Бишкека сообщило изданию «АКИпресс», что нашли мужчину, который 11 октября жестоко избил девушку на улице Дэн Сяопина на рынке «Дордой Моторс».

Подозреваемым оказался мужчина 1995 года рождения — родной брат потерпевшей. Он сообщил правоохранителям, что избил сестру из-за семейных разногласий. По словам задержанного, ранее таких конфликтов между ними не было.

Пострадавшая девушка отказалась писать заявление. По ее словам, она не имеет претензий и жалоб на самочувствие.

Ранее милиция объявила в розыск мужчину, избившего девушку на рынке. Видео избиения опубликовал телеграм-канал Короче. Факт нападения был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство». Следствие по этому факту продолжается.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА