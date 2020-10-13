УВД Ленинского района Бишкека сообщило изданию «АКИпресс», что нашли мужчину, который 11 октября жестоко избил девушку на улице Дэн Сяопина на рынке «Дордой Моторс».

Подозреваемым оказался мужчина 1995 года рождения — родной брат потерпевшей. Он сообщил правоохранителям, что избил сестру из-за семейных разногласий. По словам задержанного, ранее таких конфликтов между ними не было.

Пострадавшая девушка отказалась писать заявление. По ее словам, она не имеет претензий и жалоб на самочувствие.

Ранее милиция объявила в розыск мужчину, избившего девушку на рынке. Видео избиения опубликовал телеграм-канал Короче. Факт нападения был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство». Следствие по этому факту продолжается.