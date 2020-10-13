Бывшая депутатка парламента Ширин Айтматова 12 октября написала в твиттере, что ее мужа Сыргака Кенжебаева, освобожденного во время протестов 6 октября, по решению суда вернули в колонию.

Суд вынес решение вернуть моего мужа Сыргака Кенжебева в тюрьму. Предупредили, что у меня сегодня дома будет обыск. — Shirin Aitmatova (@AitmatovaShirin) October 12, 2020

«Суд вынес решение вернуть моего мужа Сыргака Кенжебаева в тюрьму. Предупредили, что у меня сегодня дома будет обыск», – сообщила она.

Муж Ширин Айтматовой Сыргак Кенжебаев был освобожден протестующими 7 октября вместе с другими политзаключенными. Ранее из СИЗО ГКНБ были освобождены из мест заключения несколько бывших политиков, в том числе бывший президент Алмазбек Атамбаев и бывший депутат Жогорку Кенеша Садыр Жапаров.

Исчезновение Кенжебаева

Кенжебаева задержали в аэропорту Алматы 19 декабря. В аэропорту он ждал супругу, детей и тещу – мать и дочь Ширин Айтматовой должны были отправить на лечение заграницу.

Только утром 20 декабря ГКНБ Кыргызстана сообщил, что Кенжебаев был задержан и водворен в изолятор ведомства. Сыргак Кенжебаев фигурирует в двух уголовных делах о мошенничестве. Китайский бизнесмен Мотайлифу (Муталиф) Маймайтяминг заявил, что это он написал заявление в ГКНБ на Кенжебаева.

По словам его адвокатки Жанары Аскар кызы, Маймайтяминг приехал в Кыргызстан в 2018 году для участия в тендере «Безопасный город». С Кенжебаевым его познакомил «гражданин Турции Аскар».

«Мой заявитель обратился [в правоохранительные органы] в начале декабря – партнер [Кенжебаев] не отдает ему его паспорт. После этих случаев, после того, как Кенжебаев вернул ему паспорт, он сначала забрал у него 350 тысяч долларов, потом требовал еще 250 тысяч», – сказала адвокатка.

В доказательство она привела договор, якобы заключенный между Кенжебаевым и Маймайтямингом. Адвокатка утверждает, что Кенжебаев угрожал ее клиенту связями в МВД, поэтому «14 или 15 декабря» они обратились в ГКНБ.

«Представлял знакомых, угрожал, что его депортируют. […] Такого рода факты должны пресекаться, поэтому мы обратились в правоохранительные органы», – сообщила она.

Задержание произошло на фоне активной антикоррупционной деятельности Айтматовой и поэтому приобрело политическую окраску.

Она утверждает, что интерес к ее супругу со стороны правоохранительных органов появился после того, как главным объектом её расследований стала деятельность бывшего заместителя главы таможни Райымбека Матраимова.

Сам Кенжебаев основал таможенный терминал «Юнилаб», который ему пришлось продать из-за давления людям, связанным с кланом Абдукадыр. Этот клан в свою очередь сотрудничает с семьей Матраимовых в Кыргызстане.

Матраимовы – фигуранты совместного расследования «Азаттыка», «Клоопа» и OCCRP о коррупции на кыргызской таможне, которое вышло в ноябре и декабре 2019 года. После выхода расследования Матраимов и его родственники подали в суд на журналистов, написавших его.

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