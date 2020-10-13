В Национальном банке сообщили, что система трансграничных платежей SWIFT и альтернативные каналы связи возобновили свою работу.

Коммерческие банки Кыргызстана с 9 утра 13 октября могут принимать все входящие платежи в пользу самих финансовых учреждений и их клиентов.

Однако для исходящих трансграничных платежей есть некоторые ограничения. Переводы могут проводиться по операциям клиентов комбанков Кыргызстана, если был представлен заключенный ранее контракт по расчету за товары и услуги

«Сумма платежей не должна превышать средний уровень, характерный для данного клиента, и контракты/договоры должны быть присущи обычной деятельности клиента», — говорится в сообщении Нацбанка.

Также банки могут завершить начатые до политического кризиса валютные сделки. Кроме этого, банки могут осуществлять взаиморасчеты по международным платежным системам, погашать кредиты, пополнять счета и депозиты в банках-нерезидентах и проводить операции по поручениям международных организаций и дипломатических представительств иностранных государств.

Нацбанк также разрешил коммерческим банкам осуществлять денежные переводы, необходимые для обеспечения деятельности банков.

Физические лица могут переводить суммы для оплаты за лечение, проживание, обучение и выплаты алиментов до 5 000 долларов в неделю. С 13 октября банки начали работать в обычном режиме — с 9:00 до 17:00.

Ранее Нацбанк приостановил систему трансграничных платежей SWIFT во избежание оттока капитала из страны. Финансовый регулятор порекомендовал банкам и небанковским финансово-кредитным организациям с 7 октября приостановить свою деятельность и усилить меры безопасности из-за нестабильной политической ситуации в стране.

Политический кризис в Кыргызстане настал после парламентских выборов, прошедших 4 октября. Тысячи людей вышли на митинг против результатов выборов и в ночь с 5 на 6 октября произошел захват Белого дома и беспорядки, вследствие которых ЦИК признала итоги выборов в Жогорку Кенеш недействительными, а премьер-министром может стать бывший депутат Садыр Жапаров.

Ранее суды всех инстанций признали его виновным в захвате заложника в 2013 году. Жапарова освободили из колонии в ночь на 6 октября, решения по его делу отменили и отправили его на доследование.