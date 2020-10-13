Постановление парламента о назначении Садыра Жапарова премьер-министром уже поступило в аппарат президента. Накануне его подписал вице-спикер, лидер партии «Мекеним Кыргызстан» Мирлан Бакиров.

Как сообщило ИА 24.kg со ссылкой на пресс-секретаря президента Толгонай Стамалиеву, постановление может находиться на рассмотрении у Жээнбекова три дня. Но даже если Сооронбай Жээнбеков не подпишет указ о назначении Жапарова или вернет постановление в парламент с возражениями, то последний все равно станет премьер-министром.

«Президент в трехдневный срок издает указ о назначении премьер-министра и остальных членов правительства. В случае если президент в вышеуказанный срок не издает указ о назначении премьер-министра и членов правительства, они считаются назначенными», — говорится в статье 84, пункте 5 Конституции Кыргызстана.

Жапарова еще не утвердили окончательно на пост главы кабмина, но пресс-служба правительства в своих сообщениях уже называет его премьер-министром. Он уже провел свое первое совещание в качестве и.о. главы правительства, на котором представил нового и.о. главы МВД Улана Ниязбекова и встретился с руководителями структурных подразделений аппарата правительства.

При этом ряд депутатов парламента считает, что выдвижение и назначение Жапарова прошло с нарушениями Конституции. Солидарны с ними и юристы: при его выдвижении не соблюдались ни Конституция, ни регламент работы

Садыр Жапаров до ночи 6 октября отбывал срок в колонии за организацию и финансирование митинга в 2013 году. Суд решил, что Жапаров управлял митингующими и дал им команду взять в заложники тогдашнего губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. Его приговорили к 11,5 годам колонии усиленного режима.Позже Верховный суд сократил этот срок на полтора года, хотя и признал виновным. Но после освобождения сторонниками Жапарова Верховный суд отправил его дело на доследование по вновь открывшимся обстоятельствам, аннулировав предыдущие судебные решения.