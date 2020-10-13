Пресс-служба ГКНБ сообщила, что бывшего президента Алмазбека Атамбаева освободили из СИЗО под домашний арест «под давлением». Сейчас Атамбаев снова водворен в изолятор комитета, оперативники задержали его 10 октября.

«В ночь с 5 на 6 октября в отношении судьи Первомайского суда было применено насилие, в результате чего им было подписано постановление об изменении меры пресечения под давлением», — заявили в ГКНБ.

Межведомственная следственная группа начала по этому факту досудебное производство, а также рассматривает отмену постановления Первомайского райсуда.

Тем временем, сам Атамбаев считает, что вышел на свободу «по просьбе руководства ГКНБ» и по постановлению об изменении меры пресечения ему до 11 ноября 2020 года.

Об этом сообщили в Национальном центре по предупреждению пыток, представители которого встретились с бывшим президеном и Курсаном Асановым во время обхода СИЗО ГКНБ. Атамбаев пожаловался им на боль в ноге и отсутствие лекарств, которые позже были доставлены.

Постановление Первомайского суда об изменении меры пресечения Атамбаеву и его сторонникам

Задержание политзаключенных

Сотрудники ГКНБ задержали Атамбаева и двух его телохранителей 10 октября. В это же время депутаты действующего парламента утверждали кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра в госрезиденции «Ала Арча».

«Они были задержаны по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке. Мы продолжаем соответствующие мероприятия, направленные на установление и задержание других соучастников данного преступления», — сообщили тогда в комитете.

Однако адвокат бывшего президента Замир Жоошев 12 октября заявил, что его подзащитного задержали незаконно — по тому самому постановлению Первомайского суда, всех фигурантов дела о Кой-Ташских событиях освободили под домашний арест.

«Его [Атамбаева] могли бы задержать, если бы предъявили обвинение по новому делу, связанному с беспорядками на площади. При этом я считаю, что произошли они не по вине Атамбаева. Считаю, что его задержали незаконно», — рассказал Жоошев в интервью изданию Sputnik.

Кроме Атамбаева и телохранителей были задержаны кандидат от «Бутун Кыргызстан» и экс-замглавы МВД Курсан Асанов. Именно он уговорил бывшего президента сдаться при штурме резиденции в прошлом году.

Приближенный Атамбаева Фарид Ниязов тоже был задержан. Его, наряду с Курсаном Асановым, телохранителем Атамбаева Канатом Сагымбаевым и кандидатом от «Социал-демократов» Темирланом Султанбековым обвинили в организации массовых беспорядков 9 октября. Всех задержанных арестовали до 10 декабря 2020 года, они находятся в СИЗО-1 и СИЗО ГКНБ.

Уже после их задержаний Генпрокуратура сообщила, что Атамбаев и его соратники 5 октября незаконно покинули места заключения, угрожая сотрудникам правоохранительных органов.

Генпрокуратура попросила остальных самовольно вышедших на свободу 5 октября вернуться в места заключения, иначе будут приняты «жесткие меры».

Атамбаев находился на свободе 5 дней — его соратники освободили его из СИЗО в ночь на 6 октября на фоне митингов и массовых беспорядков в столице.

За это время он успел принять участие в оппозиционном митинге, на который напали сторонники экс-депутата Садыра Жапарова. Во время столкновения двух митингов в автомобиль Атамбаева четырежды выстрелил неизвестный мужчина.

Бывший президент находился в заключении с августа 2019 года. Тогда из-за его отказов идти на допросы по делу о незаконном освобождении кримавторитета Батукаева, силовики штурмовали его резиденцию и в итоге осуществили задержание. Во время штурма погиб один спецназовец, пострадали десятки человек.

По делу Батукаева, Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Дело по Кой-Ташским событиям еще расследуется. В нем Атамбаева обвиняют в попытке захвата власти.